Агроиндустриальный холдинг МХП считает провокациями информационную клевету о некачественной продукции, - СМИ

Избирательные кампании в Украине и Европе усилили информационное давление на большой бизнес со стороны заинтересованных политиков. Против Агроиндустриального холдинга МХП осуществляется масштабная информационная атака, целенаправленная на подрыв деловой репутации и дестабилизацию деятельности крупнейшего производителя и экспортера курятины на внутреннем и европейских рынках. Доходит до абсурда: СМИ перепечатывают вымышленные новости годичной давности, что уже давно были опровергнуты, информирует портал ecolog-ua.com.

Как сообщили в МХП, больше всего в СМИ распространяется откровенно ложная информация о якобы неудовлетворительном качестве продукции производителя и несуществующих в действительности угрозах здоровью потребителей.

"Информация, приводимая в так называемых "журналистских исследованиях" является ложной, и не соответствует действительности. Авторы не приводят никаких доказательств из якобы проведенных исследований. Отсутствует также информация о лаборатории, в которых были проведены определенные экспертизы. Такие статьи и новости несут в себе явные признаки заказных материалов - откровенной лжи, направленной на повреждение деловой репутации МХП. Материалы нарушают нормы Гражданского кодекса Украины относительно неприкосновенности деловой репутации ПАО "МХП" (ч.1.ст.94), а также Закона "Об информации" в части нарушения прав и интересов компании (п.2 ч.1. Ст.5)" - сообщает юридический департамент холдинга.

Сейчас МХП предлагает руководителям средств массовой информации, которые разместили на своих ресурсах недостоверные материалы, решить проблему в досудебном порядке: опровергнуть откровенные клевету и снять материал.

Компания еще раз сообщает о том, что МХП осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины относительно качества и безопасности пищевых продуктов и тщательно соблюдает все релевантные требования.

"Продукция, которая производится на предприятиях Группы МХП, проходит многоуровневый контроль, в который входит: постоянный и периодический государственный ветеринарно-санитарный надзор и контроль мощностей производства и выпускаемой продукции; постоянный контроль специалистов производства за соблюдением ветеринарно-санитарных требований и технологического процесса производства под контролем государственного официального врача ветеринарной службы; лабораторный контроль качества и безопасности каждой партии продукции на соответствие требованиям украинского и европейского законодательства и санитарно-гигиеническим нормам производства, проводится отделом контроля качества предприятия, производственной лабораторией и независимыми государственными лабораториями ветеринарной медицины; независимый аудит со стороны ветеринарных служб других государств-импортеров, в которые отгружается продукция. С учетом этих мероприятий, выпуск продукции, которая может нести угрозу жизни и здоровью потребителя, невозможно", - сообщают в компании.

Вместе с тем в МХП сообщили, что на предприятиях холдинга по производству мяса птицы и мясоперерабатывающих предприятиях введены и сертифицированы международной организацией SGS системы управления безопасностью и качеством пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами FSSC 22000, ISO ДСТУ 22000 и BRC Food, основой которых является применение принципов НАССР и надлежащей производственной практики GMP. Данная система управления предусматривает жесткий контроль за процессом производства пищевых продуктов в течение всего производственного цепи и является подтверждением выполнения производителем законодательных и нормативных требований.

Ежегодно предприятия проходят ресертификацию на подтверждение соответствия этим международным стандартам. Предприятия Группы МХП в течение февраля-марта 2018 успешно прошли аудит Экспертов Евросоюза - миссии Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE). В рамках этого аудита птицефабрики проверяли на соответствие европейским нормам и дали положительную оценку и разрешение на экспорт в ЕС.