Группа Коломойского "Приват" бросает вызов "Трейд Коммодити" и Wexler на рынке поставок топлива Укрзализныце

Группа "Приват" после длительного перерыва решила возобновить участие в тендерах АО "Укрзализныця" по поставке дизельного топлива. Об этом свидетельствует протокол раскрытия предложений по 8 тендерам УЗ на поставку 100 тыс. т ДТ в системе ProZorro.

Об этом сообщает Энкорр.

Заявку по двум их восьми тендеров подало ООО "Оил-Трейд 2018" (Кременчуг), предложив 20 тыс. т дизтоплива производства Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ("Укртатнафта").

Компания зарегистрирована на двух жителей Днепра — Андрея Алексеева и Виталия Островского. При этом ряд косвенных улик дают основание утверждать, что реальный контроль над этой компанией принадлежит группе "Приват".



Во-первых, в тендерной документации ООО "Оил-Трейд 2018" указало, что в І полугодии 2019 г. являлось поставником кременчугских нефтепродуктов для ряда подконтрольных "Привату" промышленных предприятий: "ДнепрАзота", "Никопольского ферросплавного завода", "Запорожского завода ферросплавов", Аэропорта "Днепропетровск", Марганцевского ГОКа, Покровского ГОКа и других.

Во-вторых, весной 2019 г. в ходе тендера ГП "Волыньторф" на поставку ДТ, компания ООО "ТПГ Альфа" подала справку, указав, что ООО "Оил-Трейд 2018" как ее поставщик топлива, является "постоянным представителем ПАО "Укртатнафта" в г. Кременчуг" (см. документ)

Помимо "Оил-Трейд 2018" относительно новым участником топливных тендеров УЗ стала компания "Альянс Энерго Трейд", недавно дебютировавшая в тендерах Госрезерва. Компания подала заявки на 10 тыс. т. Последний раз "Альянс Энерго Трейд" участвовала в тендерах УЗ в августе 2016 г.

Также на все 8 тендеров заявки подали Wexler Group в лице "Анвитрейд", ОККО, SOCAR, "Трейд Коммодити"в лице ООО "Торум". На 2 из 8 тендеров подалась ООО "Газтрим" близкое к группе Unimex.

Предварительно аукцион назначен на конец августа.

Участники восьми тендеров УЗ от 30 мая на поставку 100 тыс. т по формульным контрактам

№ Участник Количество тендеров Заявленный для участия объем, тыс. т 1 Торум 8 100 2 ОККО 8 100 3 Анвитрейд 8 100 4 Сокар 8 100 5 Газтрим 2 25 6 Оил-Трейд 2018 2 20 7 Альянс Энерго Трейд 1 10

Как сообщал enkorr, в мае 2019 г. "Укртатнафта" активизировалась на оптовом рынке ДТ, открыв новые базисы поставок и нарастив отгрузки с Кременчугского завода. В июне группа "Приват" через ДФС в Днепропетровской области торпедировала группу компаний "Трейд Коммодити", используя в том числе основной медиа-актив телеканал "1+1". Параллельно 22 июля 2019 года правительство Украины ввело пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. Крупнейшим импортером по этому направлению является группа компаний Wexler, выступающая наряду с "Трейд Коммодити" основным поставщиком дизтоплива для УЗ.

Справка enkorr:

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ. В 2017 г. копания законтрактовала 385 тыс. т, в 2018 г. — 327 тыс. т. В 2017 г. крупнейшими поставками ДТ для "Укрзализныци" были "Трейд Коммодити" (50% объема), "Элемент Нафта" (26%), WOG (17%), в 2018 г. — Wexler Group (40%), "Трейд Коммодити" (38%), Socar (20%).