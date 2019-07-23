Наибольший регресс на выборах показал "Народный фронт", "Самопомощь" и БПП, а "Платформа" Бойко и партия Тимошенко улучшили результат

Наибольший регресс на выборах показал "Народный фронт", "Самопомощь" и БПП, а "Платформа" Бойко и партия Тимош

Партия "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. К этому по спискам больше набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года - 34,37%.

Партия Зеленского побила другой рекорд партии Януковича, проведя наибольшее количество мажоритарщиков в Раду. До этого наилучший показатель принадлежал "Партии регионов", которая в 2012 году выиграла 113 мажоритарных округов.

Партия Зеленского берет те же голоса, которые отдали за него в первом туре президентских выборов 2019: за Зе тогда проголосовали 5,7 миллиона человек, а за "Слугу народа" по состоянию на вечер 22 июля - 5,4 миллиона.

Меньше избирателей проголосовали за партии "ВО" Факел "и" Независимость ". На двоих они взяли 0,1% голосов.

Победитель предыдущих выборов по партийным составляющей "Народный фронт" не смог дожить до следующих выборов. В выборах-2019 НФ не участвовал, экономя место в бюллетенях.

Однако 7 бывших членов фракции "фронтовиков" прошли в новый парламент по округам или в списках других партий.

Наибольший регресс по списочной части по сравнению с 2014 годом с нынешних парламентских партий, если не считать "Народный фронт", продемонстрировали "Самопомощь": было 10,97%, а стало 0,7%; Блок Петра Порошенко (теперь "ЕС"): было 21,87%, а стало 8,5%; "Радикальная партия": было 7,44%, стало - 3,8%.

А "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую можно считать "електоратонаследницей" в новой Раде партии "Опоблок", напротив улучшила показатели 2014: было 9,43%, а стало 13%.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко тоже добавила: с 5,7% выросла до 8%.

Согласно предварительным результатам, в Раде 9 созыва три четверти депутатов будут "новичками". В парламент, по состоянию на данный момент, проходят 323 кандидата, ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.