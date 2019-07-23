подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 12:57 430
Политика 2019-07-23T14:33:05+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" Бахматюка сохранил площади под посевы сои экспортного качества

"Укрлендфарминг" Бахматюка сохранил площади под посевы сои экспортного качества

Владимир Фантух Источник фото: Latifundist.com
Владимир Фантух Источник фото: Latifundist.com

"Укрлендфарминг" в текущем году сохранил площади посевов сои на уровне прошлого года. При этом в холдинге не выращивают генномодифицированные культуры, несмотря на то, что соя при нынешних ценах довольно затратна для производителя. Об этом заявляет Владимир Фантух, руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании в интервью порталу Latifundist.com.

По его словам, в "Укрлендфарминге" в 2019 г. под сою отведено 40 тыс. га, - столько же, сколько и в прошлом году.  "Эта культура высокозатратна. Конечно, если вы не выращиваете ГМ-сою. В холдинге мы не производим трансгенную сою. В нынешнем сезоне произошло увеличение затрат по сое на СЗР (+15%) и семена (+25%). Ведь семена сои, в отличие от кукурузы и пшеницы, в холдинге покупают. В целом, принцип "Укрлендфарминга" — идти не за урожаем, а за маржинальностью", — рассказал руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании.

Эксперт указал, что в "Укрлендфарминге" в основном выращивают сою в западных регионах Украины, оставив структуру посевов на уровне прошлого года. В компании говорят, что цена на эту культуру оставляет желать лучшего. "Для того, чтобы получать маржинальность по сое, цена должна быть не меньше $400/т. В прошлом году по Прикарпатскому региону доходность сои составила у нас $500-550/га. Урожайность получили 3-3,3 т/га", — отметил Владимир Фантух.

Он также подчеркнул, что вся выращенная в "Укрлендфарминге" продукция в основном отправляется на экспорт. Поэтому аграрии компании выращивают культуры, которые имеют высокую биологическую зрелость и экспортное качество.

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка — один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. На предприятиях "Укрлендфарминга" в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины работает около 27 тыс. человек.

Больше новостей о: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг

Архив
Новости
В 170 округе Харькова выборы в Раду выиграл декан торгового вуза 15:14
"Нибулон" планирует наращивать использование инокулянтов производства компании TerraMax Inc. (США) 15:11 Пресс-релиз
В полиции назвали главные направления расследования убийства Шеремета 15:09
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Дело убийства Шеремета: суд снова арестовал информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 15:04
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней: процент платформы Бойко растет, а "Евросолидарности" - падает 14:20 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ расследует дело против всех украинских кинопрокатчиков 11:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok