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23 июля 2019, вторник, 12:37 442
Политика 2019-07-23T15:00:04+03:00
Українські Новини
Бездымные табачные изделия менее опасны, чем сигареты – Американское сообщество по исследованию рака

Бездымные табачные изделия менее опасны, чем сигареты – Американское сообщество по исследованию рака

Бездымные табачные изделия – в т.ч. электронные сигареты и системы доставки никотина – менее опасны, чем сигареты, хотя и несут риски для организма. Об этом сообщает Американское сообщество по исследованию рака (American CancerSociety).

По данным сообщества, табачный дым содержит не менее 70 канцерогенных химических веществ. Считается, что длительное воздействие этих химических веществ вызывает мутации клеток, которые приводят к раку.

В основном канцерогенные вещества содержатся в смолах, которые выделяются при горении. Смолы остаются в легких от неполного сжигания химических веществ в сигарете, наносят биологический и физический вред легким. Это может вызвать опухоли и затруднить расширение и сокращение легких.

Среди таких канцерогенных веществ, которые выделяются в процессе горения, могут быть формальдегиды, аммоний, бензол и даже мышьяк.

При сгорании табака могут выделяться и попадать в легкие радиоактивные элементы, которые попадают в листья табака из удобрений, которые используются при его выращивании. Это также один из факторов, которые могут вызвать рак у курильщиков.

А вот никотин, как пишет Medical NewsToday, не является канцерогеном и не влияет на развитие раковых заболеваний. В то же время, он повышает уровень дофамина в крови, вызывая привыкание к курению.

Что касается бездымных табачных изделий, электронных сигарет и систем доставки никотина – Американское сообщество по исследованию рака отмечает, что уровень канцерогенных веществ в данных изделиях ниже, чем в сигаретах.

В то же время, в сообществе отмечают, что на данный момент влияние электронных сигарет и систем доставки никотина еще не полностью изучено.

Кроме того, количество и никотина, и других химических веществ в данных изделиях может серьезно варьироваться, поскольку многие изделия до сих пор не стандартизированы.
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