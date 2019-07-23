Двойник Вина Дизеля выполнял вместо него трюк и попал в кому

Сегодня, 23 июля, во время съемок "Форсаж 9" двойник Вина Дизеля, выполняя вместо него трюк, упал с 30 фунтов на голову. Об этом сообщает Daily Mail.

Падение произошло в британской студии Warner Brothers. Полиция и парамедики были срочно направлены в студию, Джо Уоттс был доставлен по воздуху в Королевскую лондонскую больницу. Каскадер находится в коме.



Уоттс - британский каскадер, который работал над серией голливудских блокбастеров, включая "Игру престолов", "Золотой круг Кингсмана" ,"Человек-паук: Вдали от дома", "Миссия невыполнима", "Джонни Инглиш", "Телохранитель киллера", "Фоллаут" и "Мир Юрского периода".

Джо Уоттс со своей невестой. Фото: Facebook/Tilly Powell

Сотрудники полиции все еще находятся на месте происшествия, проводя расследование в киностудии.

52-летний Дизель видел, что случилось, он был в полном шоке и не мог сдержать слезы, сообщили источники The Sun Online.



В 2002 году Гарри О'Коннор, который был дублером Вин Дизеля в блокбастере "xXx", скончался на съемочной площадке в Праге, выполняя трюк с парапланеризмом на месте актера.



Как сообщали Українські Новини, премьеру "Форсаж 9" перенесли на 2020 год.