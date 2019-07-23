Нардепы - "враги прессы" не смогли переизбраться в Верховную Раду, - НСЖУ

Народные депутаты, которые ранее инициировали законопроекты относительно притеснений свободы слова и проявляли враждебность к журналистам, не получают поддержки избирателей и не проходят в парламент. Согласно данных, обнародованных ЦИК, народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна проиграли выборы в одномандатных округах, а Татьяна Чорновол и Игорь Лапин не проходят в парламент из-за низкой поддержку списка партии "ЕС". Каждый из 5 народных депутатов неоднократно критиковался медийным сообществом, отмечают в Национальном союзе журналистов Украины. Об этом сообщает Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Блокировка сайтов без суда, гигантские штрафы и уголовная ответственность за журналистскую деятельность, иски на расследователей и прямая травля журналистов – это наши претензии к нардепам-"врагов прессы", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Только общественный резонанс и сопротивление журналистского сообщества помешало принятию драконовских законов, которые еще год назад упорно проталкивались в Верховной Раде. Нынешние результаты голосования свидетельствуют, что избиратели не поддерживают политиков, воюющих со СМИ.

Народные депутаты Иван Винник и Татьяна Чорновол, члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны, являются авторами законопроекта №6688 о "противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" , предусматривающий блокирование информационных ресурсов без решения суда. Также нардепы являются соавторами проекта закона №9275 "о защите информационного пространства", которым предлагается применять санкции в отношении украинских СМИ и считать элементами терроризма предоставления террористическим организациям "информационной поддержки". Правозащитники резко раскритиковали инициативу за нечеткого определения термина "информационной поддержки", что дает властям широкие возможности злоупотреблять в сфере медіарегулювання. На внеочередных выборах в парламент Иван Винник занял лишь третье место на округе в Херсонской области, а Татьяна Чорновол имеет пока что «непроходное» 27-е место в списке партии "ЕС".

Председатель Комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский кроме поддержки «драконовских» проектов коллег, отличился также давлением на редакцию журнала “Новое время” после разоблачительной статьи по схем в военно-промышленном комплексе. На нынешних выборах в округе в Житомирской области Сергей Пашинский занимает лишь третье место.

Депутат от партии "Народный фронт" Игорь Лапин является автором законопроекта №10139, которым предусматривается введение уголовной ответственности журналистов за клевету – это и огромные штрафы, и исправительные работы. На внеочередных выборах Игорь Лапин не выдвигался на своем мажоритарном округе (здесь ныне победил председатель Волынского облсовета Игорь Палица), а вошел в партийный список "ЕС" под непроходным номером 49.

Только пятое место занял на округе в Тернопольской области выдвиженец "Европейской солидарности" Олег Барна. Нардеп известен нецензурной бранью в адрес журналиста 1+1 в стенах парламента и неоднократными оскорблениями журналистов, которые ему задавали критические