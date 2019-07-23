Нардепи - "вороги преси" не змогли переобратися до Верховної Ради, - НСЖУ

Народні депутати, які раніше ініціювали законопроекти щодо утисків свободи слова та виявляли ворожість до журналістів, не отримують підтримки виборців і не проходять до парламенту. Відповідно до даних, оприлюднених ЦВК, народні депутати Іван Вінник, Сергій Пашинський та Олег Барна програли вибори у одномандатних округах, а Тетяна Чорновол та Ігор Лапін не проходять до парламенту через низьку підтримку списку партії "ЄС". Кожен з 5 народних депутатів неодноразово критикувався медійною спільнотою, зазначають у Національній спілці журналістів України.

- Блокування сайтів без суду, гігантські штрафи та кримінальна відповідальність за журналістську діяльність, позови на розслідувачів та пряме цькування журналістів – це наші претензії до нардепів-"ворогів преси", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Лише суспільний резонанс та опір журналістської спільноти завадив прийняттю драконівських законів, які ще рік тому наполегливо проштовхувалися у Верховній Раді. Нинішні результати голосування свідчать, що виборці не підтримують політиків, які воюють зі ЗМІ.

Народні депутати Іван Вінник та Тетяна Чорновол, члени парламентського Комітету з національної безпеки і оборони, є авторами законопроекту №6688 щодо "протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» , що передбачає блокування інформаційних ресурсів без рішення суду. Також нардепи є співавторами проекту закону №9275 "щодо захисту інформаційного простору", яким пропонується застосовувати санкції щодо українських ЗМІ та вважати елементами тероризму надання терористичним організаціям "інформаційної підтримки". Правозахисники різко розкритикували ініціативу через нечітке визначення терміну "інформаційної підтримки", що дає владі широкі можливості зловживати у сфері медіарегулювання. На позачергових виборах до парламенту Іван Вінник посів лише третє місце на окрузі в Херсонські області, а Тетяна Чорновол має поки що «непрохідне» 27-е місце у списку партії "ЄС".

Голова Комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський крім підтримки «драконівських» проектів колег, відзначився також тиском на редакцію журналу "Новое время" після викривальної статті щодо схем у військово-промисловому комплексі. На нинішніх виборах у окрузі в Житомирській області Сергій Пашинський посідає лише третє місце.

Депутат від партії "Народний фронт" Ігор Лапін є автором законопроекту №10139, яким передбачається запровадження кримінальної відповідальності журналістам за наклеп – це і величезні штрафи, і виправні роботи. На позачергових виборах Ігор Лапін не висувався на своєму мажоритарному окрузі (тут нині переміг голова Волинської облради Ігор Палиця), а увійшов до партійного списку "ЄС" під непрохідним номером 49.

Лише п’яте місце посів на окрузі в Тернопільській області висуванець "Європейської солідарності" Олег Барна. Нардеп відомий нецензурною лайкою на адресу журналіста 1+1 в стінах парламенту та неодноразовими образами журналістів, які ставили йому критичні запитання.