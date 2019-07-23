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23 июля 2019, вторник, 08:28 132
Политика мира 2019-07-23T08:28:55+03:00
Українські Новини
Южная Корея открыла предупредительный огонь по российскому бомбардировщику

Южная Корея открыла предупредительный огонь по российскому бомбардировщику

Во вторник, 23 июля, российский военный самолет дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи над Восточным морем. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Минобороны Южной Кореи.

Российский бомбардировщик в нарушение международных договоров два раза по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи. На перехват были направлены южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы.

Издание напоминает, что при последнем подобном инциденте два российских военных самолета нарушили зону идентификации противовоздушной обороны Кореи 20 июня и пробыли в ней около получаса. 

Напомним, в апреле Израиль экстренно закрыл воздушное пространство у северной границы с Сирией.

Также ранее из-за компьютерного сбоя Бельгия закрыла воздушное пространство над страной.

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