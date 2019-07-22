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22 июля 2019, понедельник, 21:10 57
Выборы 2019-07-22T21:10:32+03:00
Українські Новини
У Бойко не поверили в признание Колесниковым своего поражения в 94 округе и подозревают в фальсификациях

У Бойко не поверили в признание Колесниковым своего поражения в 94 округе и подозревают в фальсификациях

Оппозиционная платформа - За жизнь заявляет о продолжающихся попытках сорвать работу окружных избирательных комиссий в Донецкой области и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. Об этом пишет пресс-служба Оппозиционной платформы - За жизнь.

Несмотря на притворные заявления Бориса Колесникова о признании поражения в 49 избирательном округе (г. Дружковка), блокирование работы окружной избирательной комиссии продолжается. Специально, под различными предлогами, члены комиссии затягивают установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 участковых избирательных комиссий, и их количество растет.

При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс подсчета голосов. Цель остается прежней — не допустить установления результатов выборов, на которых уверенно с перевесом в более чем 3000 голосов побеждает представитель Оппозиционная платформа - За жизнь Валерий Гнатенко.

По этой же схеме действуют нарушители закона в 59 избирательном округе (г. Марьинка), где члены окружкома также саботируют процесс подсчета голосов с явной целью сорвать установление итогов голосования. Тем самым предпринимаются попытки сфальсифицировать выборы и не допустить победы кандидата от нашей партии Владимира Мороза, который уверенно обходит конкурентов с перевесом в 5 500 голосов.

Мы требуем от руководства Оппозиционного блока прекратить грязные политические игры. Не заставляйте своих представителей в окружкомах совершать уголовно наказуемые деяния. Разблокируйте процесс подсчета голосов и прекратите мстить избирателям за свой проигрыш. Люди вам этого не забудут.

Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии, представителям правоохранительных органов с требованием разблокировать подсчет голосов и прекратить нарушение избирательного законодательства. Мы обращаемся к международным наблюдателям с призывом прислать своих представителей в 49 и 59 избирательные округа, чтобы зафиксировать нарушения.

Ситуация в избирательных округах Донецкой области — это уже не политическая борьба. Это посягательство на конституционное право людей свободно избирать своих представителей. Это атака на украинскую демократию.

Оппозиционная платформа - За жизнь полна решимости отстоять право людей на свободный и независимый выбор. Мы не допустим посягательств на выбор граждан и не дадим украсть победу у наших кандидатов. Все виновные в срыве выборов понесут заслуженное наказание.

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