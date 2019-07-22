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  • Политолог Молчанов заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака, - СМИ
22 июля 2019, понедельник, 20:51 400
Политика 2019-07-22T21:45:01+03:00
Українські Новини
Политолог Молчанов заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака, - СМИ

Политолог Молчанов заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака, - СМИ

В отношении сотрудников РВС Банка, контролером которого является экс- депутат Руслан Демчак открыто уголовное производство.

Об этом в Facebook сообщил политолог Кирилл Молчанов, пишет "Апостроф".

"Однако магия если и была, то закончилась: 25.06.2019 с момента внесения НАБУ в ЕРДР уголовного производства №52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины относительно рейдерского захвата БЦ "София", площадью более 5 тыс.кв.м. в центре Киева. Фабула простая: в январе-феврале 2019 года служебные лица "РВС Банка", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Голденграунд", служебными лицами ООО "Меджестик" (ликвидатор Гонта Оксана), судьями Агриковой Оксаной, Черногуз Михаилом и Михальской Юлией, служебными лицами КП "Регистрационное бюро" (Анна Чуйко), а также иными лицами противоправно завладели имуществом ООО "Рантье Плюс", да, тем самым БЦ "София". В анамнезе использование поддельных документов, печатей и штампов", отметил эксперт.

Также Молчанов рассказал о схеме рейдерского захвата БЦ "София", площадью более 5 000 кв.м., который располагается в самом сердце Киева, собственником которого является ООО "Рантье Плюс".

Так, в 2011 году, ипотека БЦ "София" была признана недействительной и данное решение было признано во всех инстанциях. Однако спустя 8 лет Северный апелляционный хозяйственный суд нашел основания для восстановления сроков для апелляционного пересмотра и отменил решение 2011 года по заявлению об отказе от иска, поданным ликвидатором ООО "Меджестик". Результатом стала незаконная регистрация права собственности на строение и земельный участок за АТ "РВС Банк", как новым ипотекодержателем, который связывают с Русланом Демчаком.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что Руслан Демчак помогает "РВС Банку" заполучить гостиницу "Лыбидь".
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