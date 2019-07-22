Депутат Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69

Депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії "Єдиний центр" виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №69 в Закарпатській області

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Балога набрав 35,81% або 21 265 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Його суперник, Едгар Токар, який балотується від партії "Слуга народу" набрав 34,47% або 20 467 голосів.

Самовисуванець Міклош Товт набрав 11,70% або 6 949 голосів.

Віктор Балога народився 1963 року в селі Завидово Мукачівського району Закарпатської області, має вищу освіту, народний депутат України, член політичної партії "Єдиний Центр", проживає в Мукачево.

Всього по округу №69 балотувалося 22 кандидата.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК підрахував вже більше 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає.

Раніше директор будівельної компанії від "Слуги народу" в два рази обігнав кандидата від БПП в 91-му окрузі.