Депутат Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69

Депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії "Єдиний центр" виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №69 в Закарпатській області\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Балога набрав 35,81% або 21 265 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nЙого суперник, Едгар Токар, який балотується від партії "Слуга народу" набрав 34,47% або 20 467 голосів.\r\nСамовисуванець Міклош Товт набрав 11,70% або 6 949 голосів.\r\nВіктор Балога народився 1963 року в селі Завидово Мукачівського району Закарпатської області, має вищу освіту, народний депутат України, член політичної партії "Єдиний Центр", проживає в Мукачево.\r\nВсього по округу №69 балотувалося 22 кандидата.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК підрахував вже більше 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає.\r\nРаніше директор будівельної компанії від "Слуги народу" в два рази обігнав кандидата від БПП в 91-му окрузі.