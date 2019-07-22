В 148 округе избирательный штаб Анастасии Ляшенко ("Слуга народа") заявил о фальсификации

Избирательный штаб Анастасии Ляшенко, кандидата от политической партии "Слуга народа", заявил о фальсификации при подсчете голосов в 148 округе.

В штабе заявили, что при подсчете голосов происходят манипуляции со стороны самовыдвиженца Фахраддина Мухтарова.

"В случае несовпадения данных по многим участкам мы будем требовать пересчета бюллетеней. Сейчас окружной избирательный участок (ОИК) номер 148 противоправно объявил технический перерыв в непрерывном заседании ОИК по подсчету голосов избирателей до 10.00 утра. На данный момент ОИК номер 148 приняла все протоколы от УИК, но пока не распаковала их, не объявила данные из протоколов и не решила вопрос о внесении данных из протоколов в систему "Выборы". Большинство бюллетеней и корешков расфасованы по коробкам, но не опечатаны и не опломбированы. То есть свободный доступ к данным бюллетеней. Все эти нарушения были зафиксированы и направлены в Центральную избирательную комиссию", - заявили представители штаба Анастасии Ляшенко.

Напомним, ранее штаб Анастасии Ляшенко сообщил, что проводит параллельный подсчет голосов и предоставил данные предварительных результатов, которые совпадают с записанными в протоколах УИК в 148 округе. Согласно данным параллельного подсчета Анастасия Ляшенко побеждает в четыре тысячи голосов.