подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 18:16 382
Политика 2019-07-22T19:00:02+03:00
Українські Новини
В 148 округе избирательный штаб Анастасии Ляшенко ("Слуга народа") заявил о фальсификации

В 148 округе избирательный штаб Анастасии Ляшенко ("Слуга народа") заявил о фальсификации

Избирательный штаб Анастасии Ляшенко, кандидата от политической партии "Слуга народа", заявил о фальсификации при подсчете голосов в 148 округе.

В штабе заявили, что при подсчете голосов происходят манипуляции со стороны самовыдвиженца Фахраддина Мухтарова.

"В случае несовпадения данных по многим участкам мы будем требовать пересчета бюллетеней. Сейчас окружной избирательный участок (ОИК) номер 148 противоправно объявил технический перерыв в непрерывном заседании ОИК по подсчету голосов избирателей до 10.00 утра. На данный момент ОИК номер 148 приняла все протоколы от УИК, но пока не распаковала их, не объявила данные из протоколов и не решила вопрос о внесении данных из протоколов в систему "Выборы". Большинство бюллетеней и корешков расфасованы по коробкам, но не опечатаны и не опломбированы. То есть свободный доступ к данным бюллетеней. Все эти нарушения были зафиксированы и направлены в Центральную избирательную комиссию", - заявили представители штаба Анастасии Ляшенко.

Напомним, ранее штаб Анастасии Ляшенко сообщил, что проводит параллельный подсчет голосов и предоставил данные предварительных результатов, которые совпадают с записанными в протоколах УИК в 148 округе. Согласно данным параллельного подсчета Анастасия Ляшенко побеждает в четыре тысячи голосов.
Архив
Новости
"Нефтегаз" снизил на август цены на газ для промпотребителей на 7,5% 19:02
Блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе 18:42
Взаимное признаниие фармацевтических инспекций Евросоюзом и США - историческое событие в глобальной фарме, - Шимкив 18:33
ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал 18:28 Обновляется
В 148 округе избирательный штаб Анастасии Ляшенко ("Слуга народа") заявил о фальсификации 18:16
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал 18:28 Обновляется
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok