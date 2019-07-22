У 148 окрузі виборчий штаб Анастасії Ляшенко ("Слуга народу") заявив про фальсифікації

Виборчий штаб Анастасії Ляшенко, кандидата від політичної партії "Слуга народу", заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів в 148 окрузі.



У штабі заявили, що під час підрахунку голосів відбуваються маніпуляції з боку самовисуванця Фахраддіна Мухтарова.



"У разі неспівпадіння даних по багатьох дільницях ми будемо вимагати перерахунку бюлетенів. Наразі окружна виборча дільниця (ОВК) номер 148 протиправно оголосила технічну перерву у безперервному засіданні ОВК з підрахунку голосів виборців до 10.00 ранку. На даний момент ОВК номер 148 прийняла всі протоколи від ДВК, але досі не розпакувала їх, не оголосила дані з протоколів та не вирішила питання про внесення даних з протоколів до системи "Вибори". Більшість бюлетнів та корінців розфасовані по коробках, але не опечатані і не обпломбовані. Тобто є вільний доступ до даних бюлетнів. Усі ці порушення було зафіксовано та направлено до Центральної виборчої комісії", - заявили представники штабу Анастасії Ляшенко.



Нагадаємо, раніше штаб Анастасії Ляшенко повідомив, що проводить паралельний підрахунок голосів і надав дані попередніх результатів, які співпадають із записаними у протоколах ДВК в 148 окрузі. Згідно даних паралельного підрахунку Анатасія Ляшенко перемагає у чотири тисячі голосів.