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22 июля 2019, понедельник, 18:05 706
Выборы 2019-07-22T18:05:01+03:00
Українські Новини
"Вбросы и аномально высокая явка". На 142-м округе в Одесской области заявили о фальсификациях

"Вбросы и аномально высокая явка". На 142-м округе в Одесской области заявили о фальсификациях

Кандидат от партии "Слуга народа" Руслан Плохой заявил о фальсификации результатов голосования на отдельных участках на 142-м округе в Одесской области. Об этом Руслан Плохой заявил в эфире телеканала "НАШ".

"В данный момент ЦИК обработал 76% голосов (в округе). Я лидирую с 4% отрывом. Но мои оппоненты используют все средства. У меня есть "двойник", который сейчас набирает около 3%. Еще около 3% процентов испорченных бюллетеней почему-то с галочкой именно напротив моей фамилии. Некоторые члены комиссий подрисовывали, что люди якобы запутались и голосовали и за меня, и за моего двойника", - говорит Руслан Плохой.

По словам кандидата, на отдельных избирательных участках зафиксировали аномально высокую явку избирателей.

"В некоторых селах, где лидирует Антон Киссе, аномально высокая явка. Если в среднем на округе явка составляет 44%, то в некоторых селах явка составила около 76%", - сообщил Руслан Плохой.

Как утверждает выдвиженец "Слуги народа", на некоторых участках искусственно задерживают подсчет голосов.

"Идет удержание подсчета голосов на отдельных участках. Из Болградского района до окружкома не доехало много представителей участковых комиссий. Там были массовые "вбросы" и подвоз людей – все в "лучших" традициях предыдущих избирательных кампаний", - заявил Руслан Плохой.

Кандидат в нардепы сообщил, что по данным фактам ним были направлены заявления в правоохранительные органы, к которым приложены аудио- и видеодоказательства совершенных нарушений.

"Мы подали заявления в полицию. Приложили видео- и аудиозаписи. Зафиксированы случаи угроз со стороны председателя комиссии, которая представляет моего оппонента Антона Киссе, другим членам участковой комиссии. Также имели место случаи, когда члены комиссий прямо указывали избирателям, за кого нужно голосовать, когда те получали бюллетени", - рассказал в эфире Руслан Плохой.

"Мы лидируем, но я боюсь, что ситуация может в любой момент поменяться. Прошли уже сутки, но некоторые участки до сих под не передали готовые протоколы" - говорит Плохой.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Антон Киссе выставил против Руслана Плохого на 142-м округе его "двойника" и однофамильца - Игоря Плохого, которого до выборов звали Георгий Цонков.

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