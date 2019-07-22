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  • 1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине
22 июля 2019, понедельник, 15:13 13
Пресс-центр 2019-07-22T15:51:54+03:00
Українські Новини
1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в орг

1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине

1 августа 2019, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.

Во время события переселенцы, мэры, депутаты местного самоуправления с оккупированной и аннексированной территории и представители местного самоуправления с территории проведения ООС будут требовать внесения изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.

Организатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".

Спикеры:

  • Качан А.В., депутат Луганского городского совета 4 созыва, депутат Артемовского районного совета 6 созыва;
  • Федоренко И.П., депутат Киевского городского совета 7-го созыва, политический и общественный деятель, ОО "Начни Новую Жизнь";
  • Греков Н.А., депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр г. Александровск, Луганской обл., участник боевых действий АТО.

Аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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