1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине

1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в орг

1 августа 2019, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.

Во время события переселенцы, мэры, депутаты местного самоуправления с оккупированной и аннексированной территории и представители местного самоуправления с территории проведения ООС будут требовать внесения изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.

Организатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".

Спикеры:

Качан А.В., депутат Луганского городского совета 4 созыва, депутат Артемовского районного совета 6 созыва;

депутат Луганского городского совета 4 созыва, депутат Артемовского районного совета 6 созыва; Федоренко И.П., депутат Киевского городского совета 7-го созыва, политический и общественный деятель, ОО "Начни Новую Жизнь";

депутат Киевского городского совета 7-го созыва, политический и общественный деятель, ОО "Начни Новую Жизнь"; Греков Н.А., депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр г. Александровск, Луганской обл., участник боевых действий АТО.

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