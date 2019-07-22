1.08.19 11:00 Пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине

1 августа 2019, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о внесении изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.\r\nВо время события переселенцы, мэры, депутаты местного самоуправления с оккупированной и аннексированной территории и представители местного самоуправления с территории проведения ООС будут требовать внесения изменений в закон о местном самоуправлении и досрочные выборы в органы местного самоуправления в Украине.\r\nОрганизатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".\r\nСпикеры:\r\n\r\n Качан А.В., депутат Луганского городского совета 4 созыва, депутат Артемовского районного совета 6 созыва;\r\nФедоренко И.П., депутат Киевского городского совета 7-го созыва, политический и общественный деятель, ОО "Начни Новую Жизнь";\r\nГреков Н.А., депутат Луганского городского совета 4 созыва, мэр г. Александровск, Луганской обл., участник боевых действий АТО.\r\n\r\nАккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net\r\n Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж