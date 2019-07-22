1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні

1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в

1 серпня 2019 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні.

Під час події переселенці, міські голови, депутати місцевого самоврядування з окупованої та анексованої теріторіі та представники місцевого самоврядування з терріторіі проведення ООС будуть вимагати внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні.

Організатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території".

Спікери:

Качан А.В., депутат Луганської міської ради 4 скликання, депутат Артемівської районної ради 6 скликання;

депутат Луганської міської ради 4 скликання, депутат Артемівської районної ради 6 скликання; Федоренко І.П., депутат Київської Міської Ради 7-го скликання, політичний та громадський діяч, ГО "Розпочини Нове Життя";

І.П., депутат Київської Міської Ради 7-го скликання, політичний та громадський діяч, ГО "Розпочини Нове Життя"; Греков М.О., депутат Луганської міської ради 4 скликання, міський голова м.Олександрівськ Луганської обл., учасник бойових дій АТО.

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