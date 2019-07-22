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  • 1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні
22 липня 2019, понеділок, 13:18 79
Прес-центр 2019-07-22T14:27:30+03:00
Українські Новини
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в

1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні

1 серпня 2019 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні.

Під час події переселенці, міські голови, депутати місцевого самоврядування з окупованої та анексованої теріторіі та представники місцевого самоврядування з терріторіі проведення ООС будуть вимагати внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні.

Організатор: "Громадський рух учасників АТО і громадян з тимчасово окупованої території".

Спікери:

  • Качан А.В., депутат Луганської міської ради 4 скликання, депутат Артемівської районної ради 6 скликання;
  • Федоренко І.П., депутат Київської Міської Ради 7-го скликання, політичний та громадський діяч, ГО "Розпочини Нове Життя";
  • Греков М.О., депутат Луганської міської ради 4 скликання, міський голова м.Олександрівськ Луганської обл., учасник бойових дій АТО.

Акредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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