Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись свободно и демократично, - Кличко

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись свободно и демократично. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщается на сайте мера.

"Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор. И фактически доверили всю власть в стране одной политической силе. Теперь люди ожидают воплощения предвыборных обещаний и необходимых реформ. По результатам выборов эту возможность новая власть получила, - отметил Кличко. - Такая полнота власти - это большая ответственность и на власть ожидает серьезная и сложная работа", - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что надежды людей-большие. И надо, не теряя времени, работать над их воплощением.

"Сегодня не должно быть лишних эмоций и популизма. Уже все сказано. Людям нужны конкретные действия, воплощенные дела, эффективные изменения в государстве. И над этим надо всем работать", - подчеркнул Виталий Кличко.