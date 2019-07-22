Авиакомпания Jonika открыла рейс "Львов - Афины"

Авиакомпания Jonika (Украина) открыла рейс "Львов - Афины (Греция)" с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого, из которого будут совершаться рейсы, передают Українські Новини.\r\nПервый рейс прибыл во Львов и отбыл из Львова с опозданием.\r\nРейсы будут совершаться 1 раз в неделю по воскресениям.\r\nИз Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться во Львове в 15:20.\r\nОбратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.\r\nСтоимость билетов - от 119 евро.\r\nВ стоимость будет входить перевоз 25 кг багажа и питание на борту.\r\nАвиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.\r\nКомпания была зарегистрирована в 2016 году.\r\nКак сообщали Українськi Новини, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) открыла рейсы "Киев - Афины" и "Киев - Салоники" (оба пункта назначения - Греция) с 20-21 мая.