Авиакомпания Jonika открыла рейс "Львов - Афины"

Авиакомпания Jonika (Украина) открыла рейс "Львов - Афины (Греция)" с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого, из которого будут совершаться рейсы, передают Українські Новини.

Первый рейс прибыл во Львов и отбыл из Львова с опозданием.

Рейсы будут совершаться 1 раз в неделю по воскресениям.

Из Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться во Львове в 15:20.

Обратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.

Стоимость билетов - от 119 евро.

В стоимость будет входить перевоз 25 кг багажа и питание на борту.

Авиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.

Компания была зарегистрирована в 2016 году.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) открыла рейсы "Киев - Афины" и "Киев - Салоники" (оба пункта назначения - Греция) с 20-21 мая.