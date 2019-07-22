Платформа Бойко заявляет, что набрала более 13% по паралельному подсчету голосов

Согласно параллельному подсчету голосов "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает более 13%. Об этом сообщил Нестор Шуфрич, сообщается на сайте партии.

"По состоянию на 8:00 нами проведен параллельный подсчет голосов на 84% участков. Можем отметить следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" – более 13%, "Слуга народа" – 42,67%, "Батькивщина" – 8,01%, "Европейская солидарность" – 7,88%, "Голос" – 5,62. Также сегодня наша команда юристов отслеживает установление результата голосования за наших кандидатов на мажоритарных округах, которые по нашим данным проходят в парламент. Это 46, 52, 60, 105, 106 107 и 185 округ", - сказал он.

Нестор Шуфрич также отметил низкую явку избирателей и ее возможное влияние на легитимность будущего парламента.

"Не могу не отметить, что явка на этих выборах составила меньше 50%. Это не ставит под сомнение юридическую составляющую итогов выборов, но вызывает огромный вопрос в части политической легитимности будущего парламента. В первую очередь, результатов партии власти и партии президента "Слуга народа". Люди своей неявкой выразили протест тем идеям, которые были предложены "Слугой народа" и президентом. Это серьезный сигнал и жеёлтая карточка для власти. С таким багажом проводить реформы будет крайне сложно. Наша политическая сила будет занимать принципиальную позицию в таких важных вопросах как достижение мира в Украине и борьба с бедностью. Мы будем стоять на позициях завершения конфликта: помогать, а если нужно – принуждать власть, чтобы она не разочаровала наших граждан", - подчеркнул Нестор Шуфрич.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заняла второе место.

У партии есть кандидат в премьер- министры - это 1 номер списка - Юрий Бойко.