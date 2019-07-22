Политические штабы продолжают нанимать "псевдожурналистов" на выборы, - НСЖУ

Штабы кандидатов в мажоритарных округах пытаются распространить на своих представителей права, избирательное законодательство предоставляет для работников СМИ. На внеочередных парламентских выборах Национальный союз журналистов Украины зафиксировала случаи предоставления журналистских удостоверений посторонним лицам, преимущественно наблюдателям от кандидатов. В НСЖУ осуждают практику злоупотребления журналистским статусом и призывают Национальную полицию за каждым зафиксированным случаем провести расследование.

- Политики пытаются легализовать пребывание на избирательных участках или дополнительных наблюдателей, или "титушек", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Но эти свидетельства "временных корреспондентов" изготавливают реальные редакторы зарегистрированных СМИ. Этим они и дискредитируют нашу профессию, и способствуют возможным избирательным нарушением.

По информации источников НСЖУ в регионах зафиксированы следующие ситуации:

Граждане с временными журналистскими удостоверениями внештатных корреспондентов газеты "Автограф" и коммунальной "Кременчугской городской телерадиокомпании" присутствовали на избирательных участках Кременчуг. Они представлялись "работниками прессы", но не могли ответить на вопрос, какие темы раньше освещали на телевидении или в газетах.

В Золотоноше Черкасской области лица в камуфляже посещали избирательные участки и демонстрировали удостоверения внештатных корреспондентов местной газеты "ЗлатоКРАЙ".

В Донецкую область не впустили автобусы с псевдожурналистами, что ехали туда на "экскурсию" в день выборов в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонос.

Городской председатель Ивано-Франковска Роман Марцинкив и его первый заместитель Николай Витенко, по сообщению наблюдателей сети ОПОРА, посещали участковые избирательные комиссии, аргументируя свою возможность находиться на участках наличием журналистских удостоверений.

В городе Коростень Житомирской области на участках задержали 4 человек с удостоверениями журналистов ООО "Телерадиокомпания Житомирские новости" и партийной газеты "Солидарность". В полиции еще проверяют законность удостоверений. Но начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко проинформировал, что "предварительной проверкой было установлено, что они (лица, - Ред.) никакого отношения к любому средству массовой информации не имеют. И удостоверение были фальшивые – в двух они были с одинаковыми серийными номерами. Поэтому мы уверенно утверждаем, что это никакие не журналисты, это мошенники".

Уже после окончания голосования в помещение окружной избирательной комиссии №30 в городе Каменское Днепропетровской области прибыла группа из 20 молодых людей, у каждого из которых были удостоверения журналистов газеты "Событие сегодня". Как уточнила Елена Тимченко, пресс-офицер Каменского отдела полиции, непосредственно на заседание окружкома пропустили лишь двух парней. Впоследствии вся группа ушла из помещения.