Політичні штаби продовжують наймати "псевдожурналістів" на вибори, - НСЖУ

Штаби кандидатів у мажоритарних округах намагаються поширити на своїх представників права, які виборче законодавство надає для працівників ЗМІ. На позачергових парламентських виборах Національна спілка журналістів України зафіксувала випадки надання журналістських посвідчень стороннім особам, переважно спостерігачам від кандидатів. У НСЖУ засуджують практику зловживання журналістським статусом та закликають Національну поліцію за кожним зафіксованим випадком провести розслідування.

- Політики намагаються легалізувати перебування на виборчих дільницях або додаткових спостерігачів, або "тітушок", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Але ці посвідчення "тимчасових кореспондентів" виготовляють реальні редактори зареєстрованих ЗМІ. Цим вони і дискредитують нашу професію, і сприяють можливим виборчим порушенням.

За інформацією джерел НСЖУ у регіонах зафіксовано наступні ситуації:

Громадяни із тимчасовими журналістськими посвідченнями позаштатних кореспондентів газети "Автограф" та комунальної "Кременчуцької міської телерадіокомпанії" були присутні на виборчих дільницях Кременчука. Вони представлялись "працівниками преси", але не могли відповісти на питання, які теми раніше висвітлювали на телебаченні чи в газетах.

У Золотоноші Черкаської області особи у камуфляжі відвідували виборчі дільниці та демонстрували посвідчення позаштатних кореспондентів місцевої газети "ЗлатоКРАЙ".

У Донецьку область не впустили автобуси із псевдожурналістами, що їхали туди на "екскурсію" в день виборів до Верховної Ради України. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Міський голова Івано-Франківська Роман Марцінків та його перший заступник Микола Вітенко, за повідомленням спостерігачів мережі ОПОРА, відвідували дільничі виборчі комісії, аргументуючи свою можливість перебувати на дільницях наявністю журналістських посвідчень.

У місті Коростень Житомирської області на дільницях затримали 4 осіб з посвідченнями журналістів ТОВ "Телерадіокомпанія Житомирські новини" та партійної газети "Солідарність". У поліції ще перевіряють законність посвідчень. Але начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області Вячеслав Печененко поінформував, що «попередньою перевіркою було встановлено, що вони (особи, - Ред.) жодного відношення до будь-якого засобу масової інформації не мають. І посвідчення були фальшиві – у двох вони були з однаковими серійними номерами. Тому ми впевнено стверджуємо, що це ніякі не журналісти, це шахраї».

Вже після закінчення голосування до приміщення окружної виборчої комісії №30 у місті Кам’янське Дніпропетровської області прибула група з 20 молодиків, у кожного з яких були посвідчення журналістів газети "Событие сегодня". Як уточнила Олена Тимченко, прес-офіцер Кам’янського відділу поліції, безпосередньо на засідання окружкому пропустили лише двох молодиків. Згодом уся група пішла з приміщення.