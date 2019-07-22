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22 июля 2019, понедельник, 09:45 789
Бизнес 2019-07-22T09:47:10+03:00
Українські Новини
Компания "МИКС ЛАЙТ" оспорила тендер "Киевгорсвета": документация выписана под одну торговую марку

Компания "МИКС ЛАЙТ" оспорила тендер "Киевгорсвета": документация выписана под одну торговую марку

В среду, 24 июля, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рассмотрит жалобу ООО "МИКС ЛАЙТ" касательно результатов электронных торгов на закупку услуг по обеспечению городского освещения в Киеве.  Об этом сообщил представитель "МИКС ЛАЙТ". Компания приняла решение обжаловать результаты тендера, который проводило Коммунальное предприятие электросетей внешнего освещения города Киева "Киевгорсвет" на замену систем внешнего освещения.

На сегодняшний день тендерная процедура приостановлена, и городской совет не имеет права заключать договоры на выполнение работ.

В документации, которую подал "МИКС ЛАЙТ" в АМКУ, указано, что согласно ч. 2 ст. 22 Закона Украины "О публичных закупках", тендерная документация не должна содержать ссылки на конкретную торговую марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, источник его происхождения или производителя. Если же такая ссылка является необходимой, это должно быть обосновано, а спецификация должна содержать выражение "или эквивалент".

Участники рынка сетуют на то, что вся тендерная документация изначально была выписана под закупку определенных светильников одного из поставщиков ООО"Интелтек Украина" или ITW Systems. Представители рынка говорят, что условия, которые предлагает "Киевгорсвет" дискриминационные. Например, в тендерной документации было указано, что вес светильника должен быть не более чем 10 кг, а вес аналогичных приборов у конкурентов более 11 кг, о чем в коммунальном предприятии знают. Со временем "Киевгорсовет" изменил условия и добавил примечание, что в тендере могут принимать участие другие компании, у которых есть аналоги. Однако, это не повлияло существенно на ситуацию, и компании начали обжаловать результаты закупок. Как сообщил источник на рынке, победитель себя чувствовал настолько уверенно, что начинал подготовительные работы еще до результатов объявления результатов торгов, что незаконно.

В настоящее время, отсутствие требования "Киевгорсвета" как заказчика, предоставлять в комплекте тендерных документов участников так называемые светотехнические файлы светильников, не дает возможность участникам тендера проверить методом компьютерного моделирования соответствие нормам освещения ДБН.

"Киевгорсвет" недавно добавил еще новое дискриминационное требование комплектации светильника контроллером управления от ООО "Хиден Енерджи", по которому в настоящее время проводится расследование НАБУ на предмет нарушения тендерных процедур.

Всего было проведено около 30 тендеров на замену освещения на улицах, и во всех победила компания ITW SYSTEMS. Представители монтажных компаний, которые устанавливают светильники, неофициально говорят, что аналогичные товары других производителей лучше.

"Мы устанавливали светильники, и в первые два месяца некоторые выходили со строя. Конечно же, производитель сразу давал замену, но для нас это дополнительная работа", - говорит один из представителей монтажной компании.

Если сравнивать не только качество, а и стоимость светильников, которые закупил "Киевгорсвет", потенциальные потери достаточно большие. По оценкам экспертов, городской бюджет потерял около 50 млн грн по итогам 2018 года. По их словам, средняя стоимость светильника мощностью 140ВТ у компании ITW - 13 800 грн, Philips  - 8 600 грн, Schreder - 7 317 грн, Экта - 8 046 грн, Радий - 18 270 грн.Разница практически в 5 тыс. грн за один светильник, которых уже установлено 10 тыс. штук, дает такие потери бюджету. Эксперты рынка также говорят, что кроме прямых потерь, присутствует и избыточное энергопотребление: на 30% выше, чем у альтернативных решений. Это, отмечают они, дополнительно порядка 2 млн грн убытков. 

Участники рынка не готовы мириться с ситуацией и будут отстаивать свои права. Впрочем, они надеются на новую власть, которая сдержит обещание президента Владимира Зеленского о том, что бизнес может рассчитывать на более честные правила игры.

Напомним, что журналисты канала "1+1" программы социальных расследований "Гроші", провели свое расследование и рассказали о том, кто стоит за всеми победителями тендеров
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