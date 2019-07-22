В Африке при голосовании на выборах в Парламент Украины мнения избирателей разделились

Мнения избирателей-граждан Украины, находящиеся в данный момент в Демократической республике Конго, и которые отдали свои голоса за партии, баллотирующийся в Парламент нашей страны, кардинально разделились. Такой вывод можно сделать по результатам подсчета голосов на избирательном участке, расположенном на базе украинского национального миротворческого контингента миссии ООН в этой стране.

В список избирателей на этом иностранном участке были внесены как воины-миротворцы из отдельного 18-го вертолетного отряда сил ООН в ДР Конго, так и украинцы, которые выполняют обязанности наблюдателей от Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил Українським Новинам помощник командира 18 авиаотряда ВСУ в миссии ООН в ДР Конго Владислав Демьяненко, из 265 граждан, включенных в список голосующих на этом зарубежном избирательном участке, 95 проголосовавших потдержали партию "Слуга народа. 60 избирателей поддержали силу экс-президента Порошенко "ЕС" – 60 человек. Третье место на этом избирательном участке заняла партия Вакарчука "Голос". Ей доверили места в Парламенте 19 избирателей.