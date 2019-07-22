Перекормили посетители: в зоопарке российской Пензы погиб жеребенок

В зоопарке города Пенза (Россия) в субботу, 20 июля, скончался жеребенок шетлендской пони от заворота кишок. При вскрытии выяснилось, что желудок животного был переполнен едой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоопарка на странице в соцсети Facebook.

"Хорошая новость" для любителей покормить животных в зоопарке! Игривого малыша Шетлендской пони, с которым мы вас всех с гордостью знакомили, больше с нами нет", - сообщили в зоопарке.

Сотрудники рассказали, что жеребенок пони по имени Спарта, появившийся на свет в апреле, погиб вечером субботы от заворота кишок.

"Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве "добрых кормильцев", - объяснили в зоопарке Пензы.

Жеребенок с матерью-пони. Фото: Пензенский зоопарк/Facebook

Также сотрудники перечислили самые распространенные причины и объяснения, которыми посетители зоопарка оправдывают кормление животных, среди которых "они же сами съедят", "не делайте мне замечания, я сам все знаю", "они же голодные". Кроме того, по словам работников зоопарка, родители часто кормят животных, чтобы порадовать своих детей.

"Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привел к ужасным последствиям. Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми!", - предупредили в зоопарке.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области в частном зоопарке обнаружили истощенного льва. Кроме того, в зоопарке Берлина слонов накормили новогодними елками.

Ранее в черкасском зоопарке произошел пожар, часть ценных животных утеряна.