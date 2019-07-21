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21 июля 2019, воскресенье, 22:02 45
Выборы 2019-07-21T22:05:32+03:00
Українські Новини
Левочкин о результатах exit poll: это несомненная победа

Левочкин о результатах exit poll: это несомненная победа

Сергей Левочкин. Фото: zаgittya.com.ua
Сергей Левочкин. Фото: zаgittya.com.ua

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутат Верховной Рады Сергей Левочкин считает, что у партии еще много работы по защите полученного результата.

Об этом Левочкин сказал, комментируя на брифинге итоги exit-poll.

"Это успех. Это несомненная победа", -  сказал он.

"Нам нужно сделать все, чтобы защитить наш результат", - добавил Левочкин.

Лидер партии Юрий Бойко в свою очередь поблагодарил избирателей за поддержку.

"Большое спасибо всем избирателям, которые проголосовали за мир", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, с кем партия может вести переговоры о создании коалиции, Бойко не дал прямой ответ, отметив, что "Оппозиционная платформа" не будет в оппозиции к украинскому народу и готова работать со всеми политическими силами, поддерживающими позицию партии.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук также доволен результатами, но отметил, что он недостаточно удовлетворен полученными exit-poll показателями.

Он рассчитывает, что партия по итогам подсчета голосов еще увеличит свой результат.

Медведчук также отметил, что в ходе кампании против "Оппозиционной платформы" было много нарушений, в особенности со стороны "Оппозиционного блока".

"Ничего им с рук не сойдет", - заявил он в адрес "Оппозиционного блока", который по результатам exit-poll не попадает в Раду.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам exit poll "Оппозиционная платформа - За життя" заняла второе место среди голосования по партийным спискам, получив 11,5-12,9% голосов.

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