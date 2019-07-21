"Опора" заявляет об обнаружении в день выборов агитматериалов 12 кандидатов в депутаты в 3 округах в Ровенской области

"Опора" заявляет об обнаружении в день выборов агитматериалов 12 кандидатов в депутаты в 3 округах в Ровенской

Гражданская сеть "Опора" заявляет об обнаружении в день выборов 21 июля на улицах населенных пунктов агитационных материалов 12 кандидатов в депутаты Верховной Рады в 3 округах в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українські Новини.

В частности, на территории округов N152-154 обнаружены агитационные материалы кандидатов в депутаты Александра Курсыка, Андрея Митюхина, Владимира Валявки, Евгения Козакова, Владимира Цвиля, Виталия Ундира, Виктория Щербачука, Александра Аликсийчука, Александре Дехтярчука, Игоря Луценко, Владимира Ткачука и Владислава Сухляка.

"Опора" нароминает, что агитация в день голосования запрещена.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.