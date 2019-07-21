Избиратель во Львовской области уничтожил 2 бюллетеня после просьбы избиркома поставить отметку в кабинке для голосования

Избиратель на участке №461711 в округе №121 (Дрогобыч, Львовская область) уничтожил 2 бюллетеня после просьбы членов комиссии поставить отметку в кабинке для голосования. Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.\r\n"На участке №461711 в городе Дрогобыч в 121-м избирательном округе избиратель испортил оба бюллетеня", - говорится в нем.\r\nЧлены участковой избирательной комиссии попросили его проголосовать в кабинке.\r\nОднако он хотел волеизъявиться в помещении, где работает комиссия.\r\nВ знак протеста избиратель помял и порвал два бюллетеня.\r\nПосле этого скрылся с избирательного участка.\r\nПредседатель комиссии обратилась в полицию, чтобы зафиксировать факт уничтожения бюллетеней.\r\nНа избирательный участок прибыли полицейские, она предоставила объяснения правоохранителям относительно инцидента.\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.