Избиратель во Львовской области уничтожил 2 бюллетеня после просьбы избиркома поставить отметку в кабинке для голосования

Избиратель во Львовской области уничтожил 2 бюллетеня после просьбы избиркома поставить отметку в кабинке для

Избиратель на участке №461711 в округе №121 (Дрогобыч, Львовская область) уничтожил 2 бюллетеня после просьбы членов комиссии поставить отметку в кабинке для голосования. Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.

"На участке №461711 в городе Дрогобыч в 121-м избирательном округе избиратель испортил оба бюллетеня", - говорится в нем.

Члены участковой избирательной комиссии попросили его проголосовать в кабинке.

Однако он хотел волеизъявиться в помещении, где работает комиссия.

В знак протеста избиратель помял и порвал два бюллетеня.

После этого скрылся с избирательного участка.

Председатель комиссии обратилась в полицию, чтобы зафиксировать факт уничтожения бюллетеней.

На избирательный участок прибыли полицейские, она предоставила объяснения правоохранителям относительно инцидента.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.