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21 июля 2019, воскресенье, 19:34 56
Выборы 2019-07-21T20:57:16+03:00
Українські Новини
Избирком во Львовской области досрочно заполнил протокол подсчета голосов

Избирком во Львовской области досрочно заполнил протокол подсчета голосов

Члены избирательной комиссии на избирательном участке N460864 в округе N123 в селе Ушковичи (Перемышлянския район, Львовская область) досрочно заполнили протокол подсчета голосов, а заместитель председателя комиссии расписался в нем. Об этом Українським Новинам сообщил представитель гражданской сети "Опора".

"На участке №460864 с. Ушковичи Перемышлянского района комиссия досрочно заполнила протоколы о подсчете голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №123", - сообщил он.

В документах вписали фамилии членов комиссии, кандидатов.

Также заместитель председателя УИК уже поставил подпись напротив своей фамилии в протоколе.

На место инцидента прибыли правоохранители.

Полицейские опросили членов комиссии.

По словам председателя окружной избирательной комиссии №123 Николая Гороха, эти протоколы изъяли и спрятали в сейф.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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