На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ

Куратор ЦИК Олег Конопольский оказывает давление на окружную избирательную комиссию 94 округа, чтобы она проголосовала за представление от партии "Самопомочі" по замене членов участковых комиссий на своих представителей. Об этом пишет "Столичный регион".

Представление от "Самопомочі" является поддельным документом. Такое заявление прозвучало от главы штаба "взаимопомощи" нардепа Олега Лаврика во время заседания ОИК. Окружная избирательная комиссия 94 округа, рассмотрев этот вопрос, единогласно решила обратиться в полицию с требованием проверить это представление на предмет достоверности.

Без проверки правоохранителями достоверности этого представления ОИК не может менять членов участковых комиссий. Однако уже сейчас членам ОИК 94 округа поступают телефонные указания с требованием изменить состав участковых комиссий округа в интересах кандидата от "Самопомочі". В частности, заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский лично звонит членам ОИК, угрожая за невыполнение указания 157 статье Уголовного Кодекса.

Заместитель председателя окружной избирательной комиссии Николай Бунякин говорит, что работа окружной и части участковых комиссий пытаются сорвать, а членов комиссии доводят до нервного срыва, угрожая уголовным делам и преследованиями со стороны прессы.

В распоряжении издания оказалась запись разговора заместителя председателя ЦИК Олега Конопольского с одним из членов окружной комиссии:

"Сейчас все члены вашей комиссии получают такую ​​телефонограмму. Я ее лично передаю. Решение такое принято в ЦИК. Принято постановление, по которому обязаны сегодня принять решение по поводу представления политической партии "Самопомощь" по замене членов участковых избирательных комиссий. Если не будет принято такое решение, ЦИК рассматривает это как бездействие комиссии. Будет принято решение о роспуске комиссии сегодня и представление в правоохранительные органы уведомления о возбуждении уголовного дела по статье 157 Уголовного Кодекса Украины", - заявил Олег Конопольский в телефонном разговоре.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Избиратели имеют право проголосовать за список кандидатов от политических партий и за кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах.

94-й одномандатный избирательный округ включает города Васильков, Обухов и Васильковский и Обуховский районы Киевской области. За депутатский мандат в нем борются 42 кандидата.