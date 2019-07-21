Поплавский заявил, что отдал свой голос "за мир и возрождение украинского села"

В Украине продолжаются досрочные парламентские выборы. Некоторые известные политики уже успели проголосовать, в том числе лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский.\r\nОн голосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе. На участок прибыл в 10 утра в хорошем настроении.\r\nПод объективами телекамер лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села.\r\nОт нового парламента ожидает профессионализма.\r\n"Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины", - отметил Михаил Поплавский. Также призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПубликация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 21 Июл 2019 в 3:20 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n