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21 июля 2019, воскресенье, 15:01 766 Видео
Выборы 2019-07-21T15:05:54+03:00
Українські Новини
Поплавский заявил, что отдал свой голос "за мир и возрождение украинского села"

Поплавский заявил, что отдал свой голос "за мир и возрождение украинского села"

В Украине продолжаются досрочные парламентские выборы. Некоторые известные политики уже успели проголосовать, в том числе лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский.

Он голосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе. На участок прибыл в 10 утра в хорошем настроении.

Под объективами телекамер лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села.

От нового парламента ожидает профессионализма.

"Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины", - отметил Михаил Поплавский. Также призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.

 
 
 
 
 
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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

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