Поплавский заявил, что отдал свой голос "за мир и возрождение украинского села"

В Украине продолжаются досрочные парламентские выборы. Некоторые известные политики уже успели проголосовать, в том числе лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский.

Он голосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе. На участок прибыл в 10 утра в хорошем настроении.

Под объективами телекамер лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села.

От нового парламента ожидает профессионализма.

"Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины", - отметил Михаил Поплавский. Также призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.