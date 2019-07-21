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21 июля 2019, воскресенье, 14:05 732
Выборы 2019-07-21T14:05:02+03:00
Українські Новини
ОИК грубо нарушает закон в 107 округе, - кандидат Олег Зеленский

ОИК грубо нарушает закон в 107 округе, - кандидат Олег Зеленский

Окружная избирательная комиссия нарушает избирательное законодательство Украины, заявляет кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №107 в Луганской области. Кандидат Олег Зеленский подал жалобу в Центральную избирательную комиссию на действия Окружной комиссии округа №107 в Луганской области, куда входят города Лисичанск, Попасная, Новодружеск и Приволье. Он оспаривает постановление №56 от 20.07.2019.

Олег Зеленский утверждает, что 20 июля в 6:00 утра подал в Окружную избирательную комиссию представление о замене членов участковой избирательной комиссии. Его представление зарегистрировал секретарь ОИК Чумак А.В. по входному №468 от 20.07.2019р. После этого, кандидат Олег Зеленский поехал в Киев, чтобы лично подать в ЦИК документы на смену доверенного лица.

В тот же день, 20.07., Около 12:00, неизвестными лицами от имени кандидата Олега Зеленского было подано в Окружную избирательную комиссию округа №107 "представление о замене членов участковой избирательной комиссии" с поддельной подписью кандидата Олега Зеленского, с целью исказить смысл оригинального представления, зарегистрированного в 6:00 и поданного самим Олегом Зеленским.

О факте подделки и регистрации фиктивного представление стало известно самому кандидату. Он позвонил из Киева председателю ОИК №107 Макогону Н.А. и проинформировал, что никого не уполномочивал на такие действия. Председатель ОИК №107 Макогон Н.А. проигнорировал звонок кандидата Олега Зеленского, и принял "липовые" документы.

В рассмотрении настоящего представления кандидата Олега Зеленского был сделан перерыв около 19:00 с формулировкой: необходимо устранить "выявленные недостатки", поскольку копии документов членов участковых избирательных комиссий от Олега Зеленского были заверены надписью "ксерокопия", а не "сканкопия"! Перерыв, а точнее, затягивание рассмотрения вопроса продолжалось до 23:00 20.07.19. Копии документов были исправлены и представлены по ОИК №107.

Начав рассмотрение настоящего представления кандидата Олега Зеленского и имея на руках исправлены копии документов членов участковых избирательных комиссий только в 23:55, ОИК приняла постановление №56 - об отказе в регистрации изменений в состав участковых избирательных комиссий, поданных от кандидата Олега Зеленского.

Таким образом, утверждает кандидат в депутаты, ОИК №107 округа нарушила нормы ст. 37 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и п. 1.3 Постановления ЦИК от 18.04.2013р. №81 "О разъяснении относительно порядка внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины".

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