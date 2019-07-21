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21 июля 2019, воскресенье, 13:45 7
Выборы 2019-07-21T13:50:26+03:00
Українські Новини
Левочкин убежден, что люди проголосуют за мир

Левочкин убежден, что люди проголосуют за мир

Война отбирает будущее у украинцев, поэтому каждый должен проголосовать против неё. Об этом заявил журналистам народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Лёвочкин после голосования на избирательном участке, информирует портал zagittya.com.ua.

"Я сегодня пришел голосовать за мир. Я голосовал не просто за мир, я голосовал против войны. Потому что война отбирает будущее у украинских детей, война выталкивает миллионы украинцев работать за границей. И поэтому я убеждён, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир. Важно, чтобы люди поддержали мир, поддержали развитие, поддержали будущее эффективной, сильной и единой Украины. Убеждён, что так всё и произойдёт", – заявил Сергей Левочкин.

Политик также рассказал о первоочередных планах Оппозиционной платформы – За життя в новом парламенте.

"Наши первые законопроекты, безусловно, будут касаться мирных инициатив и имплементации Минских соглашений. Второе – у нас масштабный реформаторский пакет относительно экономики, создания рабочих мест, социального обеспечения граждан, повышения зарплат и пенсий. Это большой профессиональный пакет, подготовленный нашей партией, который, вне сомнений, будет реализован в новой Верховной Раде. Мы надеемся, что получим поддержку людей, и, в свою очередь, решения, принятые по нашим законопроектам, дадут людям понять, что они не зря за нас голосовали", – сказал он.

Также народный депутат прокомментировал ход кампании по выборам Верховной Рады.

"Это была грязная кампания. Мы видели огромное количество черного пиара против нашей партии, в некоторых местах столкнулись с административным давлением со стороны местной власти. Убеждён, что тех, кто это делал, сегодня накажут избиратели", – резюмировал Сергей Левочкин.

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