КИУ заявляет об отсутствии информплакатов партий на избирательном участке в Ровенской области

Комитет избирателей Украины заявляет об отсутствии информационных плакатов партий на избирательном участке N560671 в округе N 153 в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении Ривненской областной организации Комитета избирателей Украины, передают Українські Новини.

"В Ровенской области в с. Карпиловка Ровенского района (округ 153, участок 560671) на участке вообще нет информационных плакатов партий", - говорится в сообщении.

По данным КИУ, члены комиссии говорят, что им их не выдали.

На этом же участке наблюдатель КИУ стал свидетелем ситуации, когда на столом выдает бюллетени один член комиссии вместо двух, как это предусмотрено законом.

На его вопрос, почему так происходит, члены комиссии объяснили, что другие "ушли пить кофе".

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.