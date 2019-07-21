На 100 округе Кировоградской области военные демонстрируют заполненные бюллетени руководству, - Мурдий

На 249 участке (расположен в детском саду "Веселка") села Аджамка Кировоградской области (100 избирательный округ) военные после голосования демонстрируют свою бюллетени командованию.\r\nОб этом со ссылкой на очевидцев и наблюдателей на странице в Facebook сообщил кандидат в народные депутаты от "Слуги Народа" Игорь Мурдий. \r\nПо его словам, на участок прибыло два автобуса военных для голосования.\r\n\r\n"В с. Аджамка. На 249 участок прибыло для голосования два автобуса военных. И один из командиров запретил представителю компании, которая проводят экзит-пол, общаться с военными и посоветовал вообще "забыть об этом участке".\r\nПолицию вызвали. Юристы работают.\r\n"ОПОРА Кропивницкий" прошу зафиксировать, в том числе и то, что военные после голосования демонстрируют бюллетени своему руководству", - написал Мурдий.\r\nОн также отметил, что сейчас все нарушения фиксируют наблюдатели.\r\nНапомним, ранее Игорь Мурдий анонсировал проведение экзит-пола на 100 округе с целью недопущения фальсификации результатов голосования избирателей.