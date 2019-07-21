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21 июля 2019, воскресенье, 11:09 759
Выборы 2019-07-21T12:16:24+03:00
Українські Новини
На 100 округе Кировоградской области военные демонстрируют заполненные бюллетени руководству, - Мурдий

На 100 округе Кировоградской области военные демонстрируют заполненные бюллетени руководству, - Мурдий

На 249 участке (расположен в детском саду "Веселка") села Аджамка Кировоградской области (100 избирательный округ) военные после голосования демонстрируют свою бюллетени командованию.

Об этом со ссылкой на очевидцев и наблюдателей на странице в Facebook сообщил кандидат в народные депутаты от  "Слуги Народа" Игорь Мурдий. 

По его словам, на участок прибыло два автобуса военных для голосования.

"В с. Аджамка. На 249 участок прибыло для голосования два автобуса военных. И один из командиров запретил представителю компании, которая проводят экзит-пол, общаться с военными и посоветовал вообще "забыть об этом участке".

Полицию вызвали. Юристы работают.

"ОПОРА Кропивницкий" прошу зафиксировать, в том числе и то, что военные после голосования демонстрируют бюллетени своему руководству", - написал Мурдий.

Он также отметил, что сейчас все нарушения фиксируют наблюдатели.

Напомним, ранее Игорь Мурдий анонсировал проведение экзит-пола на 100 округе с целью недопущения фальсификации результатов голосования избирателей.

Больше новостей о: Внеочередные выборы Нарушения на выборах Кропивницкий Игорь Мурдий

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