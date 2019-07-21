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21 июля 2019, воскресенье, 10:39 660
Выборы 2019-07-21T10:39:49+03:00
Українські Новини
Депутат Сергей Рыбалка обратился к Зеленскому и Авакову с требованием прекратить фальсификации на выборах в Ли

Депутат Сергей Рыбалка обратился к Зеленскому и Авакову с требованием прекратить фальсификации на выборах в Лисичанске

Кандидат в народные депутаты Украины по 107 округу в Луганской области Сергей Рыбалка в прямом включении на телеканале "НАШ" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить свободное волеизъявление граждан на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Народный депутат сообщил, что к нему обратился один из кандидатов с тем, что в окружную избирательную комиссию подали кандидатов на члены участковых комиссий с его сфальсифицированной подписью. Вместо этого настоящее представление было отклонено без каких-либо законных оснований.

"Обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить свободное волеизъявление и обеспечить правопорядок. 107 округ - один из самых скандальных в стране. Здесь есть три клона с фамилией Рыбалка, свозились титушки, чтобы срывать массовые мероприятия и попытаться блокировать работу моей команды. Много странных вещей происходит в ОИК (окружная избирательная комиссия)", - отметил Сергей Рыбалка.

Отметим, что против Сергея Рыбалка на 107 округе действительно велась массовая грязная кампания, с целью снизить его рейтинг. В округе зарегистрировано три кандидата с фамилией Рыбалка, чтобы оттянуть голоса при голосовании, распространялись фальшивые газеты и контрагитационные материалы с негативной информацией о Сергее Рыбалка, зафиксированы факты массового своза в округ криминальных элементов, с целью дестабилизации ситуации. Также в округе неоднократно фиксировались попытки подкупа избирателей со стороны одного из кандидатов с помощью раздачи сахара, денег и социальных карт для жителей Лисичанска, Попасной, Новодружеска и Приволья. По этим фактам полиция открыла уголовные производства.

"Наша команда совместно с наблюдателями, журналистами будет следить за ходом выборов и подсчетом голосов в протоколах. Мы за честные выборы!", - подчеркнул Сергей Рыбалка во время прямого включения на телеканале "НАШ".

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