Начато досудебное расследование относительно подкупа членов ОИК № 91, - СМИ

В дежурную часть Макаровского отдела полиции поступила информация о том, что один из народных депутатов 8-го созыва, с целью фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в свою пользу, как кандидата, организовал схему по подкупу членов окружной избирательной комиссии № 91, сообщает "Погляд".

Безотлагательно, следователем ведомости о выявленном уголовном правонарушении было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) и начато досудебное расследование.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования данного уголовного производства, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.