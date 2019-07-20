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20 июля 2019, суббота, 17:07 467
Силовые структуры 2019-07-20T17:11:25+03:00
Українські Новини
Начато досудебное расследование относительно подкупа членов ОИК № 91, - СМИ

Начато досудебное расследование относительно подкупа членов ОИК № 91, - СМИ

ОИК № 91. Фото: Нацполиция
ОИК № 91. Фото: Нацполиция

В дежурную часть Макаровского отдела полиции поступила информация о том, что один из народных депутатов 8-го созыва, с целью фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в свою пользу, как кандидата, организовал схему по подкупу членов окружной избирательной комиссии № 91, сообщает "Погляд".

Безотлагательно, следователем ведомости о выявленном уголовном правонарушении  было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) и начато досудебное расследование.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования данного уголовного производства, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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