Розпочато досудове розслідування щодо підкупу членів ОВК № 91, - ЗМІ

До чергової частини Макарівського відділу поліції надійшла інформація про те, що один з народних депутатів 8-го скликання, з метою фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної ради України на свою користь, як кандидата, організував схему з підкупу членів окружної виборчої комісії № 91, повідомляє "Погляд".

Невідкладно, слідчим відомості про виявлене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) та розпочато досудове розслідування.

На даний час тривають першочергові слідчі (розшукові) дії спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.