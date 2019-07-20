Женщина погибла под колесами грузовика в Одесской области

На центральной улице Подольска (Одесская область) в полдень 20 июля женщину насмерть сбил грузовик.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области, передают Українські Новини.

"Под колесами грузовика оказалась женщина, которая пересекала проезжую часть дороги. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейскими устанавливается личность погибшей, водитель проверяется на алкогольное опьянение, опрашиваются свидетели трагедии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Польше украинец погиб под колесами грузовика.

Также женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом.

Ранее военный погиб в результате наезда поезда во Львовской области.