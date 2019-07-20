Женщина погибла под колесами грузовика в Одесской области

На центральной улице Подольска (Одесская область) в полдень 20 июля женщину насмерть сбил грузовик.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной полиции Одесской области, передают Українські Новини.\r\n"Под колесами грузовика оказалась женщина, которая пересекала проезжую часть дороги. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно", - сказано в сообщении.\r\nСейчас полицейскими устанавливается личность погибшей, водитель проверяется на алкогольное опьянение, опрашиваются свидетели трагедии.\r\nРешается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Польше украинец погиб под колесами грузовика.\r\nТакже женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом.\r\nРанее военный погиб в результате наезда поезда во Львовской области.