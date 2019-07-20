США планируют операцию на Ближнем Востоке: Иран назвал это бесполезным

Центральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля. Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу". Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути". Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.

Решение США отправить американских военных в Саудовскую Аравию является "символическим и бесполезным шагом". Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщило накануне Анадолу.

"Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции", – сказал Зариф.

Глава иранского МИДа также обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии.

Напомним, ранее в Тегеране и ряде других городов Ирана в воскресенье, 4 ноября, прошли массовые демонстрации против Соединенных Штатов.

22 сентября в Иране произошел теракт на военном параде. Неизвестные открыли стрельбу в городе Ахваз на западе Ирана.

В результате теракта погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.