США планируют операцию на Ближнем Востоке: Иран назвал это бесполезным

\r\nЦентральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.\r\nЦелью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".\r\nКак заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".\r\nПланируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.\r\n\r\nРешение США отправить американских военных в Саудовскую Аравию является "символическим и бесполезным шагом". Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщило накануне Анадолу.\r\n"Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции", – сказал Зариф.\r\nГлава иранского МИДа также обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии.\r\nНапомним, ранее в Тегеране и ряде других городов Ирана в воскресенье, 4 ноября, прошли массовые демонстрации против Соединенных Штатов.\r\n22 сентября в Иране произошел теракт на военном параде. Неизвестные открыли стрельбу в городе Ахваз на западе Ирана.\r\nВ результате теракта погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.