Найбільш розслаблюючу пісню у світі визначили вчені

Після того, як Супрун порадила українцям слухати музику , вчені з'ясували, що повідомляє "BBC Україна".

Пісня, про яку йде мова, була написана для того, щоб знижувати відчуття тривоги, кров'яний тиск і серцевий ритм.

Під час дослідження, яке проводилося за участі 157 добровольців, вона показала такі ж результати, як седативні засоби. Втім, учасники експерименту заявили, що віддали б перевагу іншій музиці.

За словами дослідників з Університету Пенсільванії, в подальшому вони планують таким же чином протестувати і інші типи музики, щоб зрозуміти, як це вплине на стан пацієнтів.

Під час експерименту добровольцям давали препарат мідазолам або вмикали для них пісню Weightless британської ембієнт-групи Marconi Union.

Ось як звучить ця композиція:

Зрештою з'ясувалося, що відчуття тривоги в обох випадках зменшувалося до схожого рівня.

Стрес і відчуття тривоги перед операцією може погано вплинути на відновлення пацієнта, оскільки в організмі виробляються гормони стресу.

При цьому, кажуть дослідники, одним із мінусів медичних препаратів є те, що вони мають побічні ефекти і пацієнти потребують додаткового нагляду з боку лікарів.

З музикою все навпаки, наголошують вчені. До того ж, на відміну від ліків, вона майже нічого не коштує.

"Музика активізує зони мозку, що відповідають за емоції, систему винагород і шляхи задоволення. Це означає, що пацієнти залишаються "у своєму власному світі", почувають себе максимально комфортно і продовжують контролювати ситуацію", - каже одна із авторок дослідження доктор Віна Графф.

Як повідомляли Українські Новини, вчені назвали гурт, музика якого відлякує комарів.

Тим часом музика може стати ефективним анальгетиком для дітей.