підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 23:38 9
Медицина 2019-07-20T00:15:02+03:00
Українські Новини
Найбільш розслаблюючу пісню у світі визначили вчені

Найбільш розслаблюючу пісню у світі визначили вчені

Після того, як Супрун порадила українцям слухати музику, вчені з'ясували, що прослуховування "найбільш розслаблюючій пісні у світі" перед операцією здатне заспокоїти пацієнтів так само, як медичні препарати, повідомляє "BBC Україна".

Пісня, про яку йде мова, була написана для того, щоб знижувати відчуття тривоги, кров'яний тиск і серцевий ритм.

Під час дослідження, яке проводилося за участі 157 добровольців, вона показала такі ж результати, як седативні засоби. Втім, учасники експерименту заявили, що віддали б перевагу іншій музиці.

За словами дослідників з Університету Пенсільванії, в подальшому вони планують таким же чином протестувати і інші типи музики, щоб зрозуміти, як це вплине на стан пацієнтів.

Під час експерименту добровольцям давали препарат мідазолам або вмикали для них пісню Weightless британської ембієнт-групи Marconi Union.

Ось як звучить ця композиція:

Зрештою з'ясувалося, що відчуття тривоги в обох випадках зменшувалося до схожого рівня.

Стрес і відчуття тривоги перед операцією може погано вплинути на відновлення пацієнта, оскільки в організмі виробляються гормони стресу.

При цьому, кажуть дослідники, одним із мінусів медичних препаратів є те, що вони мають побічні ефекти і пацієнти потребують додаткового нагляду з боку лікарів.

З музикою все навпаки, наголошують вчені. До того ж, на відміну від ліків, вона майже нічого не коштує.

"Музика активізує зони мозку, що відповідають за емоції, систему винагород і шляхи задоволення. Це означає, що пацієнти залишаються "у своєму власному світі", почувають себе максимально комфортно і продовжують контролювати ситуацію", - каже одна із авторок дослідження доктор Віна Графф.

Як повідомляли Українські Новини, вчені назвали гурт, музика якого відлякує комарів.

Тим часом музика може стати ефективним анальгетиком для дітей.

Більше новин про: Музика Музичний гурт Наукові дослідження Операція музична терапія

Архів
Новини
Від пострілів снайпера загинули двоє військових під час інженерних робіт 23:56
Найбільш розслаблюючу пісню у світі визначили вчені 23:38
Чоловік, затриманий з гранатою біля Ради. Фото: поліція Києва
Біля Ради затримали 22-річного дезертира з гранатою і запалом 23:10
У МОН пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам ВНЗ 22:47
Ціни впали у півтора рази: ожина рекордно подешевшала в Україні 22:08
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok