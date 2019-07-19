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19 июля 2019, пятница, 18:49 582
Силовые структуры 2019-07-19T19:02:41+03:00
Українські Новини
В Украинке полиция отобрала экран у активистов, проводивших акцию против насилия

В Украинке полиция отобрала экран у активистов, проводивших акцию против насилия

Национальная полиция Украины. Фото: 112.ua
Национальная полиция Украины. Фото: 112.ua

Полиция продолжает препятствовать активистам общественного движения "Остановим насилие" вести просветительскую деятельность. В Украинке (Обуховский район, Киевская область) правоохранители отобрали у волонтеров прицеп с передвижным экраном.

Об этом сообщили активисты на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам участников акции, ежегодно из-за насилие в Украине погибает более 600 женщин и цель их мероприятий обратить внимание общества на эту проблему и на то, что пропаганда насилия на телевидении и его культивирование медийными персонами увеличивают агрессию в обществе. Однако каждый раз, как волонтеры выходят на улицы, они подвергаются давлению правоохранителей.

В Украинке причиной приезда полиции стал якобы вызов случайного прохожего. Назвать свое имя этот человек отказался, как и объяснить, почему вызвал полицию и в чем именно видит нарушения законодательства.

"Пусть полиция разбирается и определяет, есть ли в законодательстве понятие антиагитация", – сказал мужчина.

Как выяснилась, проходил он здесь не случайно. Местные активисты рассказывают, подобные акции не устраивают одного из кандидатов в народные депутаты - Александра Дубинского - и его люди, координируя свою работу с полицией начинают рейдерить чужое имущество.

На каждую акцию, которую пытаются провести активисты, независимо от того, в каком городе она происходит, приезжает еще один человек, который представляется заместителем руководителя Обуховской полиции, однако никаких документов, которые бы это подтверждали, не показывает.

Следователь, который изъял транспортное средство и арендованное ценное оборудование, говорит, что их доставят в Васильков на штрафплощадку. Но почему забрал транспортное средство и что делать дальше собственнику объяснить отказывается.

По словам юристов, городские власти о проведении мероприятия были заранее извещены, поэтому ничем другим, как давлением на активистов поведение полиции объяснить нельзя.

"Городская власть была вовремя уведомлена о месте и дате проведения информационно-просветительских мероприятий. Поэтому активисты имели полное право их проводить. Но, нарушая требования закона, полиция и неизвестные лица им препятствуют. Такие действия правоохранителей содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170 Уголовного кодекса Украины", – пояснил адвокат Иван Ангелин.

Активисты общественного движения "Остановим насилие" обращаются к международным организациям с просьбой повлиять на министра внутренних дел Арсена Авакова, по указанию которого волонтеров преследует полиция, и защитить права на собрания и общественную деятельность в Украине.

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