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19 июля 2019, пятница, 18:33 227
Силовые структуры 2019-07-19T18:40:40+03:00
Українські Новини
Фото дня: 98 картин XIX века нашли на таможне в Киеве

Фото дня: 98 картин XIX века нашли на таможне в Киеве

Ряд полотен имеет ценность. Фото: .facebook.com/SFSofUkraine/
Ряд полотен имеет ценность. Фото: .facebook.com/SFSofUkraine/

В Киеве таможенники задержали грузовик с 98 старинными полотнами, которые прибыли в Украину из Франции. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.

Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine/Фото: facebook.com/SFSofUkraine/

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы. На сегодняшний день картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

Как сообщали Українськi Новини, гражданке Украины прислали 8 слитков золота в банках с краской из Британии.

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