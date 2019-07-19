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19 июля 2019, пятница, 18:04 602
Выборы 2019-07-19T19:30:03+03:00
Українські Новини
Кандидат в нардепы Плохой назвал имена скупщиков голосов для Киссе в округе №142 под Одессой

Кандидат в нардепы Плохой назвал имена скупщиков голосов для Киссе в округе №142 под Одессой

Руслан Плохой. Фото: пресс-служба
Руслан Плохой. Фото: пресс-служба

Кандидат в народные депутата от политической партии "Слуга народа" Руслан Плохой заявил, что скупкой голосов в избирательном мажоритарном округе №142 под Одессой в интересах действующего нардепа Антона Киссе занимаются секретарь сельсовета села Зализничное в Болградском районе Светлана Герги и ее односельчанка Елена Славова.

Об этом кандидат в нардепы сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Итак, #СеткаКиссе пошла полным ходом. Получили оперативную информацию, что в селе Зализничное в Болградском районе секретарь сельсовета Светлана Герги вместе с некто Еленой Славовой ходят по селу и под подпись берут у людей обязательство проголосовать за Киссе за деньги. У них на это выделен бюджет. 500 гривен до выборов, еще 500 (гривен) - после", - написал Плохой.

Кандидат от партии "Слуга народа" предупредил организаторов "сетки" об уголовной ответственности за подобные действия.

"Такие действия членов команды Киссе - это от 5 до 10 лет реального тюремного заключения (читайте Уголовный кодекс). Заявление в Национальную полицию мы уже подали", - уточнил Руслан Плохой.

Кандидат в нардепы также напомнил "организаторам сбора подписей", что им не стоит рассчитывать на то, что Антон Киссе в будущем будет их прикрывать.

"Уважаемые организаторы сбора подписей и #СеткиКиссе! Помните! Ваш шеф не будет прикрывать вас от реального уголовного преследования за нарушение закона. А мы будем заниматься этим очень тщательно и дотошно", - подчеркнул Плохой.

Ранее СМИ сообщали, что Антон Киссе выставил против Руслана Плохого в округе №142 его "двойника" и однофамильца - Игоря Плохого, которого до выборов звали Георгий Цонков. Позже выяснилось, что за выдвижение в качестве кандидата в нардепы Киссе пообещал Плохому-Цонкову 20 тыс. долларов, но заплатил только часть, о чем рассказал сам Плохой-Цонков.

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