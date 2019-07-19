Кандидат у нардепи Плохой назвав імена скупників голосів для Кіссе в окрузі №142 під Одесою

Кандидат у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Руслан Поганий заявив, що скупкою голосів у мажоритарному виборчому окрузі №142 під Одесою в інтересах чинного нардепа Антона Кіссе займаються секретар сільради села Залізничне в Болградському районі Світлана Гергі та її односельчанка Олена Славова.

Про це кандидат в нардепи повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Отже, #СеткаКіссе пішла повним ходом. Отримали оперативну інформацію, що в селі Залізничне в Болградському районі секретар сільради Світлана Гергі разом з якоюсь Оленою Славовою ходять селом і під підпис беруть з людей зобов'язання проголосувати за Кіссе за гроші. У них на це виділений бюджет. 500 гривень до виборів, ще 500 (гривень) - після", - написав Плохой.

Кандидат від партії "Слуга народу" попередив організаторів "сітки" про кримінальну відповідальність за подібні дії.

"Такі дії членів команди Кіссе - це від 5 до 10 років реального ув'язнення (читайте Кримінальний кодекс). Заяву до Національної поліції ми вже подали", - зазначив Руслан Плохой.

Кандидат у нардепи також нагадав "організаторам збору підписів", що їм не варто розраховувати на те, що Антон Кіссе в майбутньому буде їх прикривати.

"Шановні організатори збору підписів і #СеткиКіссе! Пам'ятаєте! Ваш шеф не буде прикривати вас від реального кримінального переслідування за порушення закону. А ми будемо займатися цим дуже ретельно та прискіпливо", - підкреслив Поганий.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Антон Кіссе виставив проти Руслана Плохого в окрузі №142 його "двійника" та однофамільця - Ігоря Плохого, якого до виборів звали Георгій Цонков. Пізніше з'ясувалося, що за висунення в якості кандидата в нардепи Кіссе пообіцяв Плохому-Цонкову 20 тис. доларів, але заплатив лише частину, про що розповів сам Плохой-Цонков.