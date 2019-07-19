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19 июля 2019, пятница, 17:15 455
Выборы 2019-07-19T17:15:52+03:00
Українські Новини
Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, – кандидат в нардепы Костыря

Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, – кандидат в нардепы Костыря

Инна Костыря. Фото: пресс-служба
Инна Костыря. Фото: пресс-служба

Кандидат в народные депутаты по избирательному мажоритарному округу №91 в Киевской области, доктор политических наук, профессор Инна Костыря поддержала инициативу Президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы в органы местного самоуправления, чтобы сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.

Об этом сообщило интернет-издание "Факты".

Также Костыря прокомментировала другую инициативу Президента о переносе места проведения заседаний Киевской областной государственной администрации из Киева в Киевскую область.

"Я полностью поддерживаю инициативы президента, действительно, трудно из Киева понимать проблемы Киевской области, ведь то, что всем кажется, что все рядом и проблемы и задачи одинаковые - это не так! Хочется отметить, чтобы это не было формальным выполнением поручения президента, или имитацией приближения власти к народу, предлагаю перенести Киевскую областную государственную администрацию (ОГА) не в Ирпень, где все удобно, красиво, устроено, а, например, в Фастов, где и город и люди очень нуждаются во внимании власти", - написала Костыря.

По ее словам, она уже общалась по этому вопросу с местными жителями и они полностью разделяют это мнение: "…пусть власть посмотрит, как мы здесь живем".

Костыря подчеркнула, что проблемы таких городков, как Фастов, носят не только социально-экономический характер, а здесь банально нет дорог.

"И, думаю, если новый губернатор несколько дней поездит на работу в Киевскую ОГА, которая будет расположена в Фастове, он на себе почувствует критичность и неотложность решения проблем Фастова и местных жителей", - подчеркнула Инна Костыря.

Напомним, ранее сообщалось, что Инна Костыря планирует присоединиться в Верховной Раде Украины к фракции политической партии "Слуга народа".

Больше новостей о: Парламентские выборы Слуга народа Инна Костыря Владимир Зеленский Кандидат в нардепы Избирательный округ №91

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