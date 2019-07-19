Экс-губернатору Брылю выбрали меру пресечения - личное обязательство без ношения электронного браслета

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской обладминистрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в суде.\r\n"Личное обязательство, но без браслета", - сказал он.\r\nРешение было принято в пятницу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Брылю в декларировании недостоверных данных.\r\nСледствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.\r\nСреди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.\r\nДруга губернатора Брыля оштрафовали на 480 гривен за неявку в НАБУ.\r\nТем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.