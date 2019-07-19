Экс-губернатору Брылю выбрали меру пресечения - личное обязательство без ношения электронного браслета

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской обладминистрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

"Личное обязательство, но без браслета", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Брылю в декларировании недостоверных данных.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Друга губернатора Брыля оштрафовали на 480 гривен за неявку в НАБУ.

Тем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.