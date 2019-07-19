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19 июля 2019, пятница, 16:52 736
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Українські Новини
Поддержи украинское: Садовый записал видеоролик на конопляном поле

Поддержи украинское: Садовый записал видеоролик на конопляном поле

Андрей Садовый на конопляном поле. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Андрей Садовый на конопляном поле. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Лечебная как средство против стресса и полезна для тех, кто имеет лишний вес или повышенный уровень холестерина. Лидер Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый разместил на своей странице в социальной сети Facebook видезапись, в которой популяризирует конопляное масло украинского производства.

"Богата антиоксидантами, поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт", - сказал на видео Садовый.

Как пояснил он в заметке, ролик снят на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.

"Ездил туда поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от "Самопомощи" бьется с адептом "русского мира" Деркачем", - написал Садовый.

Напомним, 18 июля в эфире ток-шоу "Право на власть" Андрей Садовый призвал демократические политические силы поддержать кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко по избирательному округу №159 в Сумской области. "Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.

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