На кандидата в депутаты Сергея Рыбалка оказывают давление, силовики пытаются давить на бизнес, - адвокат

19 июля, с самого утра силовики (полиция и прокуратура Днепропетровской области – более 20 человек) вломились на одно из предприятий, производящее продукты питания (снеки), в городе Синельниково. Согласно определению Индустриального районного суда г. Днепр, единственное основание для обыска – нарушение санитарных норм. Также в документе говорится, что это предприятие, по утверждениямследователей, якобы принадлежит семье кандидата в народные депутаты по округу 107 в Лисичанске (Луганская область) Сергея Рыбалка. Об этом сообщила адвокат Алена Рева, пишет КП в Украине.

Как сообщили нам достоверные источники, силовики, не дожидаясь прибытия представителей предприятия и адвокатов, самостоятельно проникли в производственные и офисные помещения, которые, по их мнению, занимает компания ООО "Снек Експорт", принадлежащая отцу Сергея Рыбалка и начали проводить обыск на компании ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн", не имеющей никакого отношения к ООО "Снек Експорт".

О заказном характере этих действий прокуратуры и полиции Днепропетровской области свидетельствует скорость "расследования" "дела", заявил представитель (доверенное лицо) кандидата в народные депутаты Украины, адвокат Сергей Веснин.

По его словам, в определении суда о проведении обыска, которое датировано 18 июля 2019г., сказано, что ходатайство следователя о проведении этого обыска мотивировано, тем, что следствием якобы "установлено нарушение санитарных норм" при организации производства продуктов питания должностными лицами ООО "Снек Експот". Само уголовно дело, в рамках которого проводится данный обыск, также было зарегистрировано 18 июля 2019г. "Вопрос: когда следствие могло так оперативно что-то установить?" - говорит Сергей Веснин.

Очевидность заказных мотивов обыска накануне выборов и явного давления на кандидата в народные депутаты по округу 107 в Лисичанске (Луганская область) Сергея Рыбалка подтверждается присутствием на обыске совместно с силовиками в нарушение всех процессуальных норм, одиозного кандидата в народные депутаты по тому же 107-му округу, Алексея Станчевского.

Как сообщалось, 9 июля Алексей Станчевский был задержан жителями Лисичанска городском рынке и передан полиции при попытке распространять фальшивые газеты с ложными обвинениями в адрес народного депутата Сергея Рыбалка. Противоправность действий Станчевского была установлена 15 июля Первым апелляционным административным судом.

"Почему кандидат в народные депутаты по 107-му округу Станчевский сопровождает следователей и сотрудников прокуратуры? Является заказчиком этого уголовного дела?" - спрашивает Сергей Веснин.

"Естественно, никакого отношения к бизнесу отца Сергея Рыбалки, который владеет ООО "Снек Експорт", это сфабрикованное дело не имеет. Мы видим факт заказа со стороны политической группы оппонентов кандидата Сергея Рыбалка. Этот обыск предприятия – попытка оказать давление на кандидата в депутаты, отвлечь его от предвыборного процесса и с целью его дискредитации", - отметил доверенное лицо кандидата в народные депутаты Сергей Веснин.

Он также заявил, что "такие действия правоохранительных органов не просто подрывают веру людей в справедливость и закон, а влекут за собой ответственность согласно уголовно-процессуальному закону. Адвокатами будет тщательно проанализированы все действия участников и исполнителей этого заказного мероприятия и будут приняты вне предусмотренные законом меры реагирования, до уголовного преследования и наказания виновных".

Напомним, в Лисичанске на внеочередных выборах в Верховную Раду по 107 округу баллотируется Сергей Рыбалка - известный политик, экс-глава финансового комитета парламента и руководитель депутатского объединения "Независимость и развитие".