подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 16:17 549
Выборы 2019-07-19T16:32:20+03:00
Українські Новини
На кандидата в депутаты Сергея Рыбалка оказывают давление, силовики пытаются давить на бизнес, - адвокат

На кандидата в депутаты Сергея Рыбалка оказывают давление, силовики пытаются давить на бизнес, - адвокат

19 июля, с самого утра силовики (полиция и прокуратура Днепропетровской области – более 20 человек) вломились на одно из предприятий, производящее продукты питания (снеки), в городе Синельниково. Согласно определению Индустриального районного суда г. Днепр, единственное основание для обыска – нарушение санитарных норм. Также в документе говорится, что это предприятие, по утверждениямследователей, якобы принадлежит семье кандидата в народные депутаты по округу 107 в Лисичанске (Луганская область) Сергея Рыбалка. Об этом сообщила адвокат Алена Рева, пишет КП в Украине

Как сообщили нам достоверные источники, силовики, не дожидаясь прибытия представителей предприятия и адвокатов, самостоятельно проникли в производственные и офисные помещения, которые, по их мнению, занимает компания ООО "Снек Експорт", принадлежащая отцу Сергея Рыбалка и начали проводить обыск на компании ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн", не имеющей никакого отношения к ООО "Снек Експорт".

О заказном характере этих действий прокуратуры и полиции Днепропетровской области свидетельствует скорость "расследования" "дела", заявил представитель (доверенное лицо) кандидата в народные депутаты Украины, адвокат Сергей Веснин.

По его словам, в определении суда о проведении обыска, которое датировано 18 июля 2019г., сказано, что ходатайство следователя о проведении этого обыска мотивировано, тем, что следствием якобы "установлено нарушение санитарных норм" при организации производства продуктов питания должностными лицами ООО "Снек Експот". Само уголовно дело, в рамках которого проводится данный обыск, также было зарегистрировано 18 июля 2019г. "Вопрос: когда следствие могло так оперативно что-то установить?" - говорит Сергей Веснин.

Очевидность  заказных мотивов обыска накануне  выборов и явного давления на кандидата в народные депутаты по округу 107 в Лисичанске (Луганская область) Сергея Рыбалка подтверждается присутствием на обыске совместно с силовиками в нарушение всех процессуальных норм, одиозного кандидата в народные депутаты по тому же 107-му округу, Алексея Станчевского.

Как сообщалось, 9 июля Алексей Станчевский был задержан жителями Лисичанска городском рынке и передан полиции при попытке распространять фальшивые газеты с ложными обвинениями в адрес народного депутата Сергея Рыбалка.  Противоправность действий Станчевского  была установлена 15 июля Первым апелляционным административным судом.

"Почему кандидат в народные депутаты по 107-му округу Станчевский сопровождает  следователей и сотрудников прокуратуры? Является заказчиком этого уголовного дела?" - спрашивает Сергей Веснин.

"Естественно, никакого отношения к бизнесу отца Сергея Рыбалки, который владеет ООО "Снек Експорт", это сфабрикованное дело не имеет. Мы видим факт заказа со стороны политической группы  оппонентов кандидата Сергея Рыбалка. Этот обыск предприятия – попытка оказать давление на кандидата в депутаты, отвлечь его от предвыборного процесса и  с целью его дискредитации", - отметил доверенное лицо кандидата в народные депутаты Сергей Веснин.

Он также заявил, что "такие действия правоохранительных органов не просто подрывают веру людей в справедливость и закон, а влекут за собой ответственность согласно уголовно-процессуальному закону. Адвокатами будет тщательно проанализированы все действия участников и исполнителей этого заказного мероприятия и будут приняты вне предусмотренные законом меры реагирования, до уголовного преследования и наказания виновных". 

Напомним, в Лисичанске на внеочередных выборах в Верховную Раду по 107 округу баллотируется Сергей Рыбалка - известный политик, экс-глава финансового комитета парламента и руководитель депутатского объединения "Независимость и развитие".

Больше новостей о: Сергей Рыбалка

Архив
Новости
В Афинах мощное землетрясение, в городе отключается электричество 17:44
Зеленский уволил 5 послов, назначенных Порошенко и Януковичем 17:29
Трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели, - ОБСЕ 17:15
Было очевидно, что нардепы не будут сотрудничать с Зеленским, – кандидат в нардепы Костыря 17:15
Ляшко и Герасимов получили самую большую зарплату среди лидеров фракций Рады за июнь 17:08 Документ
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok