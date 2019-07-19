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19 июля 2019, пятница, 14:54 449
Верховная Рада и партии 2019-07-19T15:15:06+03:00
Українські Новини
"Самопомощь" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

"Самопомощь" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

Фракция "Самопомощь" в Верховной Раде Украины собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и подала сегодня, 19 июля, представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов и наемников.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Напомним, эти законы парламент еще предыдущего - 7-го созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению бывшего Президента Петра Порошенко. "Это было сделано во исполнение "соглашения с дьяволом" - минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытыми дверями и с выключенным табло в зале парламента", - напомнила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Согласно этим законам, неподконтрольной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.

Ежегодно действие закона об особом статусе отсрочивалось, но закон до сих пор действующий. "Мы понимаем, что следующий парламент может быть несостоятельным противостоять особому статусу так, как противостояла "Самопомощь" его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный Суд, чтобы эти законы признать неконституционными и отменили их", - подчеркнула Сыроид.

Как говорится в представлении, эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.

Напомним, по убеждению лидера "Самопомощи" Андрея Садового, автономия для Донбасса на российских условиях, заложенных в "минских соглашениях" - это капитуляция, которая не принесет мира Украине.

Добавим - Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрание новой Верховной Рады не является препятствием для принятия решения Конституционным Судом.

Больше новостей о: Оксана Сыроид Объединение "Самопомощь" Конституционный Суд Украины Андрей Садовый Особый статус Донбасса

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